  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В одном из министерств Тульской области ожидаются кадровые рокировки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В одном из министерств Тульской области ожидаются кадровые рокировки
Фото Алексея Пирязева

В одном из министерств Тульской области ожидаются кадровые рокировки

Замминистра внутренней политики и развития местного самоуправления Надежда Токовая в ближайшее время может вернуться на прежнее место работы.

Как стало известно Myslo, в ближайшее время в министерстве внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области пройдут кадровые рокировки. Заместитель министра Надежда Токовая вернётся на должность заместителя главы администрации Тулы по социальной политике. 

Напомним, ранее Надежда Борисовна уже работала на этом посту, после чего её сменила Инесса Фельдман, которая недавно получила новое назначение и стала начальником Департамента культуры и туризма Вологодской области.

Место Надежды Токовой в министерстве может занять Александр Леоненко, который сейчас является заместителем руководителя управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Примечательно, что обязанности министра внутренней политики региона сейчас исполняет Дмитрий Ярцев, перешедший в областное правительство из администрации Тулы. Ожидается, что в ближайшее время он будет назначен на должность министра. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 19:08 0
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыминистерство внутренней политики Тульской областикадровые изменения
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Что нашли археологи на месте будущего строительства гостиницы в центре Тулы?
Что нашли археологи на месте будущего строительства гостиницы в центре Тулы?
Синоптики предупредили о последних теплых выходных перед затяжным похолоданием
Синоптики предупредили о последних теплых выходных перед затяжным похолоданием
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.