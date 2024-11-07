В одном из министерств Тульской области ожидаются кадровые рокировки

Фото Алексея Пирязева

Замминистра внутренней политики и развития местного самоуправления Надежда Токовая в ближайшее время может вернуться на прежнее место работы.

Как стало известно Myslo, в ближайшее время в министерстве внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области пройдут кадровые рокировки. Заместитель министра Надежда Токовая вернётся на должность заместителя главы администрации Тулы по социальной политике.

Напомним, ранее Надежда Борисовна уже работала на этом посту, после чего её сменила Инесса Фельдман, которая недавно получила новое назначение и стала начальником Департамента культуры и туризма Вологодской области.

Место Надежды Токовой в министерстве может занять Александр Леоненко, который сейчас является заместителем руководителя управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Примечательно, что обязанности министра внутренней политики региона сейчас исполняет Дмитрий Ярцев, перешедший в областное правительство из администрации Тулы. Ожидается, что в ближайшее время он будет назначен на должность министра.