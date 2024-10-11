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Жители трёх районов Тульской области остались без депутата в облдуме

Жители трёх районов Тульской области остались без депутата в облдуме

Место может остаться вакантным до следующего сентября.

На прошедших в сентябре выборах в Тульскую областную Думу уверенную победу по одномандатному избирательному округу № 9 (Суворовский, Белёвский, Арсеньевский районы) одержал секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев. Но избравшие Николая Воробьева суворовцы, белевцы и арсеньевцы, несмотря на очевидную победу своего кандидата, не смогут найти его в списке облдепов, поделился интересным наблюдением порталец 

Дело в том, что недавно избранный губернатор Тульской области Дмитрий Миляев наделил Николая Воробьева полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от правительства Тульской области сроком на 5 лет.

В итоге избиратели Суворовского, Белёвского и Арсеньевского районов остались без своего депутата. 

По мнению нашего портальца, тульский избирком не оставит избирателей без депутата на все 5 лет до очередных выборов новой облдумы и наверняка назначит в ближайшее время дополнительные выборы.

В областном избиркоме прокомментировали:

— В случае досрочного прекращения полномочий депутата Тульской областной Думы, избранного по одномандатному избирательному округу, и при условии, что до окончания срока полномочий облдумы остается более одного года, проводятся дополнительные выборы по одномандатному избирательному округу. Такие выборы проводятся в следующий единый день голосования.

Получается, что дополнительные выборы пройдут только в сентябре 2025 года.

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