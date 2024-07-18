Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку

Некоторые российские банки начали выявлять заемщиков, нарушивших правило «одна льготная ипотека в одни руки», и поднимать для них ставки по кредитам. Об этом сообщают в «РБК».
Как сообщает источник, с такой проблемой столкнулись клиенты Сбербанка и банка «Дом.РФ». Аналогичный случай с заемщиком описал телеграм-канал «Ипотека и недвижимость». Представитель банка подтвердил такой подход, сославшись на условия и ограничения действующих ипотечных программ с господдержкой:
— Если выявится «лишняя» льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой, — сказал источник.
В «Дом.РФ» заявили, что случаи нарушения заемщиками правила «одна льготная ипотека в одни руки» встречаются «достаточно редко», но в такой ситуации банк поднимает клиенту ставку по ипотечному кредиту. Аналогичный подход применяют и другие крупные ипотечные банки.
В некоторых случаях новую ставку считают так: ключевая ставка на дату выдачи ссуды плюс 1,5−2 процентных пункта. Обновление условий по ипотеке происходит для заемщика «со следующего платежного периода после выявления факта несоответствия условиям выплаты».
Напомним, после отмены господдержки ставка по базовой ипотеке составляет в среднем 20%.