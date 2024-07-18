Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим новую партию техники

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал тульским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, новую партию дополнительного имущества. В нее вошло более 100 наименований, в том числе автомобили, технические средства, специальное оборудование, квадрокоптеры и др.

— Вы и ваши однополчане выполняете важную задачу для страны — боретесь с врагом, защищаете наше и наших детей право на счастливую жизнь. Я от всей души желаю, чтобы вы с честью и достоинством выполнили свой воинский долг и, конечно же, скорее вернулись домой, — сказал Дмитрий Миляев.

Он отметил, что правительство Тульской области уделяет особое внимание поддержке военных. Бойцам в зону СВО оперативно направляется все необходимое. В этом активное участие принимают Общероссийский народный фронт (ОНФ), малый и средний бизнес, предприятия региона и все неравнодушные жители области.