Фото: https://marathoncycling.com.
Выступавшую за Тульскую область велогонщицу Тамару Дронову допустили на Олимпийские игры
Международный олимпийский комитет опубликовал список спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже.
Среди них — 15 россиян, которых допустили в нейтральном статусе. Они выступят в пяти видах спорта: теннисе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте, прыжках на батуте и плавании.
Трое спортсменов вошли в категорию «велоспорт». Среди них экс-велогонщица команды Marathon-Tula Тамара Дронова. Как сообщают «РИА Новости» она заявлена на групповую гонку и индивидуальную гонку с раздельным стартом.
Напомним, Тамара Дронова выступала за клуб Marathon-Tula и Тульскую область в 2019–2022 годах. Олимпийские игры начнутся в Париже 26 июля и продлятся до 11 августа.
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