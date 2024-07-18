Выступавшую за Тульскую область велогонщицу Тамару Дронову допустили на Олимпийские игры

Фото: https://marathoncycling.com.

Международный олимпийский комитет опубликовал список спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже.

Среди них — 15 россиян, которых допустили в нейтральном статусе. Они выступят в пяти видах спорта: теннисе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте, прыжках на батуте и плавании.

велогонщица команды Marathon-Tula Тамара Дронова. Как сообщают « Трое спортсменов вошли в категорию «велоспорт». Среди них экс-Как сообщают « РИА Новости » она заявлена на групповую гонку и индивидуальную гонку с раздельным стартом.