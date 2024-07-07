31 декабря 2025 года хотят сделать выходным

За счет переноса выходных праздничных дней 31 декабря 2025 года снова будет нерабочим. Об этом сообщил «РИА Новости» глава Минтруда Антон Котяков.

— Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат, — рассказал он.

По словам министра, у общества — большой запрос на выходной в последний день года.

Напомним, выходные в этом году Правительство утвердило в прошлом августе. Праздничные дни 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря.