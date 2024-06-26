В России работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

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Председатель нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин отметил, что решение об индексации принимается для поддержки людей. По его словам, закон затронет 7,87 млн человек. В 2025 году на индексации уйдёт 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд, в 2027-м — 260 млрд.

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил с февраля следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Глава государства добавил, что с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать.