  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. В России работающим пенсионерам проиндексируют пенсии - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В России работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
Фото из архива Myslo.

В России работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

Соответствующий закон принят Госдумой РФ в трёх чтениях.

Председатель нижней палаты Федерального Собрания Вячеслав Володин отметил, что решение об индексации принимается для поддержки людей. По его словам, закон затронет 7,87 млн человек. В 2025 году на индексации уйдёт 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд, в 2027-м — 260 млрд.

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил с февраля следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Глава государства добавил, что с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 07:40 +2
Другие статьи по темам
Событие
индексация пенсийГосдума РФзаконработающие пенсионеры
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области суд рассмотрел дело школьницы, которая выронила на экзамене телефон
В Тульской области суд рассмотрел дело школьницы, которая выронила на экзамене телефон
Погода в Туле 27 июня: тепло и без осадков
Погода в Туле 27 июня: тепло и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.