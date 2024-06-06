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В Тульской области построят фабрику по производству картона
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области построят фабрику по производству картона

Инвестиции в проект составят 15 млрд рублей.

6 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта АО «Управляющая компания группы предприятий „Готэк“» в Тульской области.

Документ подписали врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и Председатель совета директоров компании Владимир Чуйков.

В рамках подписанного соглашения АО «Управляющая компания группы предприятий „Готэк“» создаст в Тульской области фабрику по переработке макулатуры и производству картона.

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— Компания «Готэк» производит упаковку практически для всех секторов экономики: от медицинских изделий до стиральных порошков. Это яркий пример импортозамещающего производства. Продукция компании поставляется крупным тульским предприятиям, — отметил Дмитрий Миляев.

Инвестиции в проект составят 15 млрд рублей. Будет создано порядка 130 новых рабочих мест. Предполагаемый объем производства составит до 265 тыс. тонн готовой продукции в год.

Также Дмитрий Миляев провел встречу с председателем совета директоров АО «Управляющая компания группы предприятий „Готэк“ Владимиром Чуйковым.

— Мы знаем вашу компанию как крупнейшего в стране производителя современных упаковочных материалов и надёжного партнёра Тульской области. Наша сегодняшняя встреча — залог дальнейшего укрепления нашего сотрудничества, — сказал Дмитрий Миляев.

Сюжет: ПМЭФ-2024
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