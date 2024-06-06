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В мае новостройки Тулы подорожали до 113 000 рублей за метр
Фото Алексея Пирязева.

В мае новостройки Тулы подорожали до 113 000 рублей за метр

Средняя полная цена строящейся квартиры составила 5,3 млн рублей.

По данным базы объявлений «Яндекс Недвижимость», за май медианная стоимость квадратного метра первичного жилья в городах-миллионниках России увеличилась в среднем на 0,5%, а годовой рост стоимости составил 22,4%.

Сообщается, что среди городов-миллионников нет ни одного, где относительно года цена на новостройки сократилась бы. Так, за год минимальный рост цен продемонстрировали Самара (+2,9%) и Санкт-Петербург (+6,8%), в остальных городах подорожание составило более 10%. Объем экспозиции новостроек в крупнейших городах России находится на уровне прошлого года (-1,3% относительно мая 2023 г), при этом за последний месяц экспозиция сократилась в среднем на 6,1%.

В Туле стоимость квадратного метра в мае увеличилась на 1,1%, составив
113 000 рублей.

Более значительные показатели роста цен наблюдаются за год — 11,4%. В мае средняя полная цена строящейся квартиры составила 5,3 млн рублей.

Лидером роста цен на новостройки в мае стал Омск (+5,7% до 130 000 руб./кв. м), на втором месте Нижний Новгород (+3,4% до 184 000 руб./кв. м), на третьем — Новосибирск (+2,4% до 138 000 руб./кв. м). Замыкают пятерку по росту стоимости квадрата Воронеж (+2,1% до 116 000 руб./кв. м) и Красноярск (+1,8% до 144 000 руб./кв. м). 

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сегодня, в 13:17 0
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