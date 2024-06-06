В мае новостройки Тулы подорожали до 113 000 рублей за метр

Фото Алексея Пирязева.

По данным базы объявлений «Яндекс Недвижимость», за май медианная стоимость квадратного метра первичного жилья в городах-миллионниках России увеличилась в среднем на 0,5%, а годовой рост стоимости составил 22,4%.

Сообщается, что среди городов-миллионников нет ни одного, где относительно года цена на новостройки сократилась бы. Так, за год минимальный рост цен продемонстрировали Самара (+2,9%) и Санкт-Петербург (+6,8%), в остальных городах подорожание составило более 10%. Объем экспозиции новостроек в крупнейших городах России находится на уровне прошлого года (-1,3% относительно мая 2023 г), при этом за последний месяц экспозиция сократилась в среднем на 6,1%.

В Туле стоимость квадратного метра в мае увеличилась на 1,1%, составив

113 000 рублей.

Более значительные показатели роста цен наблюдаются за год — 11,4%. В мае средняя полная цена строящейся квартиры составила 5,3 млн рублей.

Лидером роста цен на новостройки в мае стал Омск (+5,7% до 130 000 руб./кв. м), на втором месте Нижний Новгород (+3,4% до 184 000 руб./кв. м), на третьем — Новосибирск (+2,4% до 138 000 руб./кв. м). Замыкают пятерку по росту стоимости квадрата Воронеж (+2,1% до 116 000 руб./кв. м) и Красноярск (+1,8% до 144 000 руб./кв. м).