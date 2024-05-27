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В 2024 году тулякам перечислили 900 млн рублей на выплату маткапитала

В 2024 году тулякам перечислили 900 млн рублей на выплату маткапитала

Такую статистику подвели в региональном Соцфонде.

C начала года средствами маткапитала распорядилось более 3 тыс. жителей региона.

Всего по заявлениям тульских семей перечислено около 900 млн рублей. 
Чаще всего средства родители использовали для улучшения жилищных условий. По этим заявлениям 1350 семьям перечислено 802 млн рублей. На втором месте — ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет. Данной мерой поддержки в 2024 году воспользовались 950 владельцев сертификата на общую сумму 71 млн рублей. Менее популярным направлением стало образование. Учебным организациям с начала года направили 17 млн рублей на обучение 355 детей.

Подробнее о том, как можно распорядиться маткапиталом, — в карточках:

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Событие
маткапитал
Место
отделение Соцфонда России по Тульской области
 

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