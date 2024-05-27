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На улице Рязанской столкнулись фура и иномарка

На улице Рязанской столкнулись фура и иномарка

Обошлось без пострадавших.

Авария произошла 27 мая в 9 часов утра. На улице Рязанской столкнулись большегруз и автомобиль Hyndai Solaris. На месте собралась пробка.

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Как уточнили в Госавтоинспекции, никто не пострадал. ДТП сотрудниками ГИБДД не оформлялось.

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