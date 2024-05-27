На улице Рязанской столкнулись фура и иномарка

Авария произошла 27 мая в 9 часов утра. На улице Рязанской столкнулись большегруз и автомобиль Hyndai Solaris. На месте собралась пробка.

Как уточнили в Госавтоинспекции, никто не пострадал. ДТП сотрудниками ГИБДД не оформлялось.