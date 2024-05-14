Правительство ужесточит наказание за устройства, скрывающие автомобильные номера

Фото Сергея Старикова.

Теперь за сокрытие или видоизменение автомобильных номеров можно лишиться прав до 1,5 года. О том, что правительство приняло соответствующий законопроект, пишет «Ъ».

В отдельный состав будут выделять случаи использования специальных рамок, которые с помощью пульта переворачивают номер в момент проезда под камерой. Такие устройства есть в открытой продаже, в том числе на маркетплейсах, за 8–10 тыс. рублей.

— Если приспособление обнаружит инспектор ГИБДД, оно будет конфисковано, а на водителя составят материал в суд для лишения прав на срок до полутора лет. Сейчас за это нарушение также лишают водительского удостоверения, но есть альтернативное наказание: штраф в размере 5 тыс. руб. может назначить инспектор, — отмечает источник.

Наказывать будут и водителей, пытающихся проехать бесплатно по платным дорогам без шлагбаумов с системой «Свободный поток» (М-11, М-12, ЦКАД) и избежать полуторатысячного штрафа за неоплату.

По данным МВД, случаи умышленного скрытия номеров выросли с 70 тыс. в 2018 году до 111 тыс. в 2023 году.

Санкции будут касаться не только водителей, использующих специальные устройства, но и тех, кто будет применять материалы, препятствующие прочтению номеров (наклейки на буквы, делающие номера невидимыми для камер).