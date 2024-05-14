В Богородицке «накрыли» подпольное казино

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Богородицкий следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении пяти человек, обвиняемых по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация незаконной игорной деятельности).

С декабря 2021 года по декабрь 2022 года они организовывали проведение незаконных азартных игр в Богородицке. Для конспирации преступники разработали систему пропускного режима: операторы-кассиры отслеживали посетителей игорного заведения через камеры и допускали только тех, у кого не было связей с правоохранительными органами.

В ходе обысков у обвиняемых нашли 14 компьютеров, телефоны, карточки, денежные средства и документацию. Следователи собрали все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемых к совершенному преступлению. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.