Снято в Тульской области: на СТС покажут криминальную комедию с Виктором Добронравовым «Инспектор Гаврилов»

Кадры СТС.

Виктор Добронравов исполнит роль криминального авторитета Саши Медного, который волей случая возглавил полицейский участок. Его подчинённых и местных, не подозревающих о подмене, сыграли Наталья Земцова, Екатерина Стулова, Денис Власенко и другие актёры.



По сюжету рецидивист Медный решает добраться до Владивостока с украденной суммой денег. В купе к нему подсаживается майор Александр Гаврилов (Андрей Курносов), которого отправили в Усть-Шахтинск возглавить местное отделение полиции. Перебрав с алкоголем, майор случайно выпадает из поезда.

Медный присваивает себе имя и форму Гаврилова и притворяется полицейским.

— Локации для экранного Усть-Шахтинска съёмочная группа нашла в посёлке Одоеве. «Мы искали место, не похожее на Москву, с обаянием провинции, тихое, немноголюдное. По этой причине и выбрали Одоев, который, кстати, называют городом-музеем, — вспоминает художник-постановщик Виктория Первухина.

Во время съёмок Виктор Добронравов вдохновлялся героями фильмов «Вор» и «Девять ярдов». На площадке актёр примерил шрам на лице и тюремную татуировку на плече.

— Медный — чёткий, жёсткий, конкретный и прямолинейный. Мне нравится, что это совсем не я, — рассуждает он. — Сначала видим его антигероем, а потом он попадает в такие обстоятельства, которые его меняют. Для меня такая трансформация персонажа — интересный вызов!

Первую серию комедии покажут на СТС 11 марта в 19.30 (16+).