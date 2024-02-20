Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды

Полицейские призывают водителей и пешеходов быть внимательнее и соблюдать меры личной безопасности.

С 21.00 20 февраля и до 21.00 21 февраля на территории региона ухудшится погода: ожидается снег, местами гололедица и порывистый ветер до 10 метров в секунду.

Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее перестраиваться в нужную полосу, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните: на заснеженном покрытии сцепление ухудшается, а тормозной путь – увеличивается.

Пешеходам тоже следует быть бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги, убедитесь, что машин нет, а если и есть, то водители вас видят и пропускают.

При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со светоотражающими элементами.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Звоните по телефонам: