Госавтоинспекция предупреждает туляков об ухудшении погоды

С 21.00 20 февраля и до 21.00 21 февраля на территории региона ухудшится погода: ожидается снег, местами гололедица и порывистый ветер до 10 метров в секунду.
Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее перестраиваться в нужную полосу, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. Помните: на заснеженном покрытии сцепление ухудшается, а тормозной путь – увеличивается.
Пешеходам тоже следует быть бдительными в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть дороги, убедитесь, что машин нет, а если и есть, то водители вас видят и пропускают.
При отсутствии тротуаров двигайтесь по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, отдавайте предпочтение одежде светлых тонов со светоотражающими элементами.
Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Звоните по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Для связи через Telegram или Viber: +7(999)374-36-13,
- Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.