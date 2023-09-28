  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Информация для держателей еврооблигаций ВТБ, учитываемых в иностранных депозитариях  - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Информация для держателей еврооблигаций ВТБ, учитываемых в иностранных депозитариях 

Информация для держателей еврооблигаций ВТБ, учитываемых в иностранных депозитариях 

Банк обращается к держателям, которые до настоящего времени не успели направить свою заявку для получения выплат.

В рамках реализации процедуры выплат* дохода за 2022 год по еврооблигациям с кодами ISIN XS0810596832, XS0223715920, CH0248531110 и XS0842078536, учитываемым в иностранных депозитариях, банк ВТБ дополнительно обращается к тем держателям, которые до настоящего времени не успели направить в банк свою заявку.  
   
Напоминаем, что для участия в процедуре выплат держателям еврооблигаций, являющимся резидентами Российской Федерации или стран, не входящих в список недружественных государств**, необходимо направить в банк ВТБ по электронной почте заявку в форме Предварительной анкеты для подтверждения прав на еврооблигации по состоянию на конкретные даты фиксации в 2022 году.  
   
Сканированную версию заполненной Предварительной анкеты с подписью и печатью (если печать применима) держателя следует в срок до 15 октября 2023 года направить на адрес электронной почты [email protected] с темой сообщения «Предварительная анкета держателя еврооблигаций ВТБ». Дальнейшие инструкции по организации выплат по еврооблигациям, включая описание порядка взаимодействия и комплекта документов, которые необходимо представить для подтверждения прав владения еврооблигациями, будут направлены адресно по результатам рассмотрения Предварительных анкет держателей.  
   
Банк гарантирует конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.  
   
Держателям, ранее уже направившим в банк Предварительную анкету и получившим адресные инструкции по дальнейшим действиям, не требуется предпринимать никаких дополнительных действий в связи с настоящим пресс-релизом.  
   
Данное сообщение носит исключительно информационный характер, не содержит юридически обязывающего обязательства на осуществление выплат по еврооблигациям, не является офертой или предложением делать оферты, заключением предварительного договора или договора в порядке п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ или частью переговоров о заключении договора в порядке ст. 434.1 Гражданского кодекса РФ в связи с выплатами по еврооблигациям, а также не обязывает Банк ВТБ (ПАО) осуществлять какие-либо действия или заключать какие-либо сделки в отношении рассматриваемых еврооблигаций.

* Выплаты будут осуществляться в соответствии c Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2022 №529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями» на рублевые счета, открытые в Банке ВТБ (ПАО). В случае отсутствия у держателя счета в Банке ВТБ (ПАО) в российских рублях, для получения выплат держателю необходимо открыть такой счет в Банке ВТБ (ПАО).

 
** Список недружественных государств утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 №430-р (в редакции Распоряжений Правительства РФ от 23.07.2022 N 2018-р и от 29.10.2022 N 3216-р, а также с учетом будущих дополнений/изменений).

сегодня, в 12:19
Другие статьи по темам
Событие
облигацииВТБ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле встретили финалистов Всероссийского конкурса педагогов «Мастер года»
В Туле встретили финалистов Всероссийского конкурса педагогов «Мастер года»
Как в Туле отметят День пожилых людей
Как в Туле отметят День пожилых людей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.