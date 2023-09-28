Как в Туле отметят День пожилых людей

Фото из архива Myslo

29 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова в рамках проекта «Тульское долголетие» пройдет День пожилых людей.

— Международный день пожилых людей напоминает о важности сохранения и укрепления связи времен и поколений. Только опираясь на богатый жизненный опыт, прислушиваясь к мудрым советам старших, можно принимать взвешенные и продуманные решения. На празднике наши жители «серебряного» возраста смогут интересно и c пользой провести время, получить консультации медиков и социальных работников, — отметила министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова.

В парке будут работать консультационные зоны социальных ведомств, где пожилые люди смогут получить ответы на интересующие вопросы.

Психологи расскажут, как укрепить межпоколенческие связи. Все желающие смогут пройти скрининг сердечно-сосудистой и дыхательной систем в мобильной амбулатории. Будут работать мастер-классы по садоводству и декоративно-прикладному искусству, шахматная и литературно-музыкальная гостиные. Любители активного отдыха смогут поучаствовать в северной ходьбе по тропе здоровья, а также в турнире по настольным спортивным играм.

Афиша мероприятий:

10.00 — 13.00 — встреча гостей и участников мероприятия. Волонтеры проводят опрос об интересах и увлечениях жителей старшего возраста.

11.00 — 13.00 — работа полевой кухни.

10.30 — 11.00 — физкультурная зарядка.

11.00 — 12.00 — концертная программа вокальных коллективов Тульской области. Интерактивная программа «Народное караоке».

12.00 — 14.00 — награждение призеров Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, победителей регионального этапа Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров, активных участников проекта «Тульское долголетие», новобрачных «серебряного» возраста из г. Новомосковска. Концертная программа с номерами танцевальных коллективов.

10.30 — 15.00 — работа фотозон: костюмированная фотосессия «Элегантная старость», костюмированная фотосессия «Когда я был молодым», фотосессия «Бабушка и внуки».

10.30 — 15.00 — проект «От сердца — к сердцу». Представители старшего поколения пишут письма вместе с детьми.

10.00 — 14.00 — работа мобильной амбулатории. Скрининг сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

11.00 — 13.00 — консультации специалистов отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области, Управления социальной защиты населения Тульской области.

11.00 — 14.00 — литературно-музыкальная гостиная «У камина».

10.00 — 15.00 — мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству и живописи. Настольные спортивные игры: джакколо, кульбутто, корнхолл, тейбл-эластик, крокинол, напольный керлинг).

11.00 — 14.00 — мастер-класс от садовода Ирины Ульяновой по садоводству и огородничеству.

13.00 — 15.00 — мастер-класс по северной ходьбе.

11.00 — 14.00 — шахматная гостиная.

13.00 — 14.00 — интеллектуальная игра.

11.00 — 14.00 — детская анимация. Консультации психологов по взаимоотношению с внуками.

Задать вопросы о помощи гражданам старшего поколения, а также записаться на мероприятия проекта «Тульское долголетие» можно по телефону горячей линии: 8 (800) 200-52-26.