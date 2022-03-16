В Тульской области создан Центр импортозамещения

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Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

Центр импортозамещения работает на базе центра развития промышленности.

– Предприниматели сейчас испытывают различные трудности с заменой оборудования, запчастей, сырья и другие. Центр поддержки предпринимательства в круглосуточном режиме выстраивает новые логистические пути с дружественными странами, – отметил министр.

Кроме этого, Центр импортозамещения будет консультировать и оказывать поддержку предприятиям, производящим продукцию и комплектующие на замену иностранных аналогов.

В случае изменения обстановки будут приниматься дополнительные меры.