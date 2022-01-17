Тульские аптеки проверят на наличие лекарств от коронавируса

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Речь идет о лекарствах, которые предусмотрены протоколом лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях.

Сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области губернатор Алексей Дюмин поручил провести проверку аптек региона.

«Росздравнадзору вместе с Минздравом проверить аптеки на наличие в них лекарств для амбулаторного лечения и профилактики коронавирусной инфекции, которые значатся в протоколе лечения», — подчеркнул глава региона.

Кроме этого, губернатор напомнил руководителям предприятий о необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, действовавших в первую и вторую волны пандемии: разделение потоков сотрудников, дезинфекцию рабочих мест, доставка сотрудников до места работы и обратно и др. Также необходимо контролировать, чтобы коллективный иммунитет с учетом ревакцинации находился на уровне не ниже 80% от общей численности сотрудников.