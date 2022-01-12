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Тульская область оказалась в лидерах рейтинга регионов России по качеству управления
Фото из архива Myslo

Тульская область оказалась в лидерах рейтинга регионов России по качеству управления

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведённых Агентством политических и экономических коммуникаций.

Как пишет РБК, показатели эффективности управления в регионах страны оценивались по политико-управленческим, социальным и финансово-экономическим критериям, которые анализировали 204 эксперта.

Одним из определяющих факторов политико-управленческого характера стал уровень поддержки главы региона на выборах и результат «Единой России» на избирательной кампании регионального уровня.

Среди социальных критериев — количество врачей в субъекте и доля бюджетных расходов на образование. В финансово-экономическом блоке критериями стали уровень долговой нагрузки на региональный бюджет и качество бюджетного управления.

В итоге пятёрка лидеров выглядит так: Тюменская область, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область и Белгородская область. Хуже всего с качеством управления в России дела обстоят в Хакасии и Калмыкии.

 

 

 

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