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Выборы губернатора Тульской области будут проходить три дня

Выборы губернатора Тульской области будут проходить три дня

Об этом напоминает Избирательная комиссия региона.

Избирательная комиссия Тульской области напоминает, что выборы губернатора будут проходить три дня. Проголосовать за выставленные кандидатуры можно 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
 
Срок выдвижения кандидатов на должность губернатора Тульской области завершается 4 августа. По состоянию на 28 июля в облизбирком документы для участия в выборах представили 4 человека.
 
Напомним, из областного бюджета на проведение выборов главы региона выделено 170,5 млн рублей. Эта сумма не превышает расходы на проведение выборов губернатора, состоявшихся в 2016 году.
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