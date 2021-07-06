Фото: пресс-служба избирательной комиссии Тульской области.
Выборы губернатора обойдутся областному бюджету в 170,5 млн рублей
В Туле состоялось 150-е внеочередное заседание избирательной комиссии региона.
В рамках повестки дня были рассмотрены три вопроса. В частности, члены облизбиркома утвердили распределение бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов губернатора.
Из областного бюджета на проведение выборов главы региона выделено 170,5 млн рублей. Эта сумма не превышает расходы на проведение выборов губернатора, состоявшихся в 2016 году.
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