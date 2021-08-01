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Почти как в «Титанике»: очевидец снял, как в Туле пара на электросамокате ехала по встречке

Почти как в «Титанике»: очевидец снял, как в Туле пара на электросамокате ехала по встречке

Кадры сняты вечером, на пр. Ленина.

Очевидец прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. Кадры сняты на пр. Ленина, 31 июля этого года, примерно в 22.00. Оказывается, у некоторых хамить на дороге получается и на электросамокате!  
 
«Повстречали парочку на электросамокате. Сперва те ехали по встречке, потом попытались вкатиться под колеса. После сигналов и вежливого оклика они передумали и мирно повернули через три полосы на улицу Агеева. Дальнейшая судьба неизвестна», - сообщил автор видео (текст частично отредактирован, - прим. ред.)
 

 

 

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Автор: Сергей Стариков
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