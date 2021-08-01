В Тульской области полицейские раскрыли кражу борон и плугов

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Недавно в Ясногорскую полицию обратился житель одной из местных деревень. 56-летний мужчина заявил, что с территории его участка украдены бороны, плуги и другие металлические изделия.

«При проведении оперативных мероприятий полицейские установили причастность к тайному завладению чужим имуществом двух 27-летних мужчин. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали незаконной деятельности подозреваемых. Предполагается, что злоумышленники собирались продать похищенное имущество.