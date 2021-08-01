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В Тульской области полицейские раскрыли кражу борон и плугов
Фото автора cottonbro: Pexels

В Тульской области полицейские раскрыли кражу борон и плугов

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Недавно в Ясногорскую полицию обратился житель одной из местных деревень. 56-летний мужчина заявил, что с территории его участка украдены бороны, плуги и другие металлические изделия.
 
«При проведении оперативных мероприятий полицейские установили причастность к тайному завладению чужим имуществом двух 27-летних мужчин. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали незаконной деятельности подозреваемых. Предполагается, что злоумышленники собирались продать похищенное имущество.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:00 +3
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Тульская областьЯсногорский район
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