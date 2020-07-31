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Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов

Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов

Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах.

Российские банки готовят документ, согласно которому они могут получить право на списание денежных средств со счетов клиентов, которые не выходят на связь. Об этом пишет РИА «Новости».

Инициатива принадлежит «Абсолют-банку», который предлагает по умолчанию списывать деньги за ведение счетов и платежи по кредитам. Согласно действующему законодательству, банки должны обновлять сведения о клиентах минимум раз в год.

Если информация устарела, банк должен связаться с клиентом и до обновления данных приостановить все транзакции. В итоге у многих накапливаются долги, пени и неустойки.

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сегодня, в 21:53 −4
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