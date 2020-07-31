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В Новомосковске грабитель отобрал у прохожего телефон и обручальное кольцо

В Новомосковске грабитель отобрал у прохожего телефон и обручальное кольцо

Полицейские оперативно установили личность преступника и задержали его.

В Новомосковске сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник напал на 35-летнего мужчину утром на одной из городских улиц.

Нанеся жертве несколько ударов, грабитель забрал мобильник и золотое обручальное кольцо. Сумма ущерба составила 14500 рублей.

Нападавший скрылся, а потерпевший обратился в полицию. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что к грабежу может быть причастен 36-летний неработающий, ранее судимый мужчина. Эта информация подтвердилась – преступник был задержан, похищенные вещи – изъяты. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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