Тульских десантников ждёт масштабная проверка

Фото Ивана Кретинина

Тульские десантники начали сдачи контрольной проверки под руководством командующего ВДВ. В расположении дивизии состоялся торжественный митинг с участием заместителя командующего воздушно-десантными войсками генерал-майора Анатолия Концевого.

Был проведен смотр готовности командования и подразделений соединения. Проверка дивизии пройдет в период с 1 по 12 октября, в ней будут задействованы все подразделения соединения.

Основной упор при проверке и подготовке к ней будет обращаться на практические навыки военнослужащих по предметам боевой подготовки. Тульским десантникам предстоит продемонстрировать своё мастерство и доказать, что для ВДВ «нет задач невыполнимых».