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Тульских десантников ждёт масштабная проверка
Фото Ивана Кретинина

Тульских десантников ждёт масштабная проверка

В 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию приехал заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой.

Тульские десантники начали сдачи контрольной проверки под руководством командующего ВДВ. В расположении дивизии состоялся торжественный митинг с участием заместителя командующего воздушно-десантными войсками генерал-майора Анатолия Концевого.

Был проведен смотр готовности командования и подразделений соединения. Проверка дивизии пройдет в период с 1 по 12 октября, в ней будут задействованы все подразделения соединения.

Основной упор при проверке и подготовке к ней будет обращаться на практические навыки военнослужащих по предметам боевой подготовки. Тульским десантникам предстоит продемонстрировать своё мастерство и доказать, что для ВДВ «нет задач невыполнимых».

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Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 1
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 2
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 3
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 4
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 5
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 6
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 7
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 8
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 9
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 10
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 11
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 12
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 13
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 14
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 15
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 16
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 17
Проверка в 106-й гвардейской дивизии ВДВ, Фото: 18
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:56 +2
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