Тульских десантников ждёт масштабная проверка
В 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию приехал заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой.
Тульские десантники начали сдачи контрольной проверки под руководством командующего ВДВ. В расположении дивизии состоялся торжественный митинг с участием заместителя командующего воздушно-десантными войсками генерал-майора Анатолия Концевого.
Был проведен смотр готовности командования и подразделений соединения. Проверка дивизии пройдет в период с 1 по 12 октября, в ней будут задействованы все подразделения соединения.
Основной упор при проверке и подготовке к ней будет обращаться на практические навыки военнослужащих по предметам боевой подготовки. Тульским десантникам предстоит продемонстрировать своё мастерство и доказать, что для ВДВ «нет задач невыполнимых».