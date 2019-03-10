В Плавске женщина во время ссоры зарезала супруга

Через несколько часов мужчина скончался в больнице.

Доказательства, собранные сотрудниками Плавского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летней женщине. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом и следствием установлено, что днем 18 ноября потерпевший совместно с женой находился в своем доме на ул. 50 лет Октября. Супруги распивали спиртное. Между ними возник конфликт, женщина схватила кухонный нож и ударила мужа в грудь. Ночью потерпевший умер в больнице, куда его доставила бригада скорой помощи.

Женщина полностью признала вину, на время следствия она находилась под стражей. Суд приговорил её к пяти с половиной годам колонии общего режима.