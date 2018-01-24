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Сколько туляки заплатили налогов в 2017 году

Сколько туляки заплатили налогов в 2017 году

Налоговые органы Тульской области подвели итоги налоговых поступлений за прошедший год.

За 2017 год в консолидированный бюджет Тульской области поступило налогов и сборов 60,8 млрд рублей, что на 4,6% больше, чем год назад.

Бюджет области сформирован налогом на доходы физических лиц (38,5% от общего объёма поступлений), налогом на прибыль организаций (28,8%), имущественными налогами (14%), акцизами (12,8%) и налогами на совокупный доход (5,3%).

Объем поступлений налога на доходы физических лиц составил 23,4 млрд рублей (рост на 5,5%), налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта – 17,5 млрд рублей (рост на 4,3%), акцизов – 7,8 млрд рублей (снижение на 5,2%), имущественных налогов – 8,5 млрд рублей (рост на 10,5%), налогов на совокупный доход – 3,2 млрд рублей (рост на 11%).

За 2017 год в федеральный бюджет РФ поступило 10,8 млрд рублей (без учета поступлений от организаций, переданных на администрирование на федеральный уровень), что на 18,6% больше поступлений 2016 года. В общей сумме поступлений 83% приходится на налог на добавленную стоимость, объем поступлений которого составил 8,9 млрд рублей (рост на 15,1%). 

В 2017 году поступления доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в РФ составили 42,7 млрд рублей, что на 9,5% больше, чем год назад:

  • по страховым и другим взносам на обязательное пенсионное страхование, зачисляемым в Пенсионный фонд РФ поступления в 2017 году составили 33,9 млрд рублей, что на 9,4% больше поступлений 2016 года;
  • по страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемым в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступления в 2017 году составили в сумме 7,7 млрд рублей, рост на 8,7%;
  • по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступления в 2017 года составили 1 млрд рублей, что на 16,1% больше поступлений 2016 года.
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