С 2018 года в России вырастут налоги для малого бизнеса

Размер налога на вменённый доход увеличится почти на четыре процента.

Единый налог на вмененный доход в следующем году увеличится на 3,9 %. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на законодательный проект Минэкономразвития. При этом инфляция в текущем году должна составить примерно 3,2%, а в следующем – уже 4 %.

Размер налога на вмененный доход не менялся на протяжении трёх лет. Сейчас он является альтернативой почти всем налогам для малых предприятий.

Единый налог на вменённый доход разрешено использовать в нескольких отраслях – например, в розничной торговле, общественном питании, оказании бытовых услуг. Поэтому он считается удобным решением для малого и среднего бизнеса.

ЕНВД зачисляется в бюджеты муниципалитетов. В текущем году, по данным Федерального казначейства, доходы от этого налога составили 51,2 млрд руб. ЕНВД используют 2,03 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, однако их число сокращается – в прошлом году пользователей ЕНВД было на 60 тысяч больше.