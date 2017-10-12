новости
новости
Регистрация
С 2018 года в России вырастут налоги для малого бизнеса

С 2018 года в России вырастут налоги для малого бизнеса

Размер налога на вменённый доход увеличится почти на четыре процента.

Единый налог на вмененный доход в следующем году увеличится на 3,9 %. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на законодательный проект Минэкономразвития. При этом инфляция в текущем году должна составить примерно 3,2%, а в следующем – уже 4 %.

Размер налога на вмененный доход не менялся на протяжении трёх лет. Сейчас он является альтернативой почти всем налогам для малых предприятий.

Единый налог на вменённый доход разрешено использовать в нескольких отраслях – например, в розничной торговле, общественном питании, оказании бытовых услуг. Поэтому он считается удобным решением для малого и среднего бизнеса.

ЕНВД зачисляется в бюджеты муниципалитетов. В текущем году, по данным Федерального казначейства, доходы от этого налога составили 51,2 млрд руб. ЕНВД используют 2,03 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, однако их число сокращается – в прошлом году пользователей ЕНВД было на 60 тысяч больше.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:28 0
Другие статьи по темам
Событие
налогималый бизнеспредпринимательствоуплата налогов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы не будет света 13 октября
На каких улицах Тулы не будет света 13 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.