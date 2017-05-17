Долги по зарплате в ТНИТИ выросли до 60 млн рублей

В марте прошлого года долг достигал 40 млн рублей, к августу его удалось сократить до 30 млн рублей. Теперь он снова растет!

Проблема с выплатой долгов по зарплате в ОАО «ТНИТИ» обсудили сегодня на заседании правительства Тульской области.

В целом проблема с погашением долгов по зарплате на предприятии наблюдается уже не первый год.

В марте прошлого года долг достиг 40 млн рублей, но к августу его удалось сократить до 30 млн рублей.

Как пояснял в марте генеральный конструктор ОАО «НПО «Сплав» Николай Макаровец, сложная ситуация на предприятии сложилась после того, как ТНИТИ лишился заказов.

Чтобы вывести из затяжного кризиса предприятие, было решено, что до конца 2016 года предприятие войдет в состав НПО «Базальт», а за счет выкупа последним у института основной промышленной площадки в поселке Басово должны были закрыться долги. Об этом 2 августа 2016 года сообщил журналистам министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев.

Сегодня на заседании правительства Тульской области вопрос оплаты труда на ТНИТИ поднял председатель правительства Юрий Андрианов. Дмитрий Ломовцев сообщил, что на сегодняшний день долг по зарплате составляет порядка 60 млн рублей.