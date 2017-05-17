новости
новости
Регистрация
Читатели Myslo помогли опознать «танцующего воришку»

Читатели Myslo помогли опознать «танцующего воришку»

Благодаря пользователям нашего портала дело об исчезновении видеоглазка у тулячки близится к разрешению.

Лидия Смирнова, жительница Пролетарского округа, принесла в редакцию Myslo забавный видеоролик. На видео неизвестный молодой человек ворует с ее входной двери объектив видеоглазка. Парень не думал, что его снимают, кривлялся, танцевал, веселился. А видеозапись-то осталась!

Лидия Смирнова попросила читателей портала Myslo о помощи в поиске злодея.

В редакции знали, конечно, что наши пользователи самые отзывчивые и бдительные, но чтобы настолько! С десяток звонков, писем, обращений в наши группы в соцсетях – и вот предполагаемый воришка найден. С помощью читателей мы нашли его профиль в соцсети ВКонтакте. Им оказался некий 19-летний Александр Д.

Он активно включился в беседу и ничего не отрицал:

Объектив от глазка сохранился, и Александр планирует его в ближайшее время вернуть. Редакция сделала всё возможное, чтобы пострадавшая и «танцор» встретились.

По некоторым данным, в возбуждении уголовного дела по статье «Кража» отказано. А состав «умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества» вроде как не рассматривался. Чем закончится эта забавная история – примирением сторон или походом в суд – покажет время.

А пока давайте еще раз посмотрим этот замечательный ролик «преступления века».

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:52 +20
Другие статьи по темам
Событие
украли видеоглазоктанцующий воришкаукрали объективукрали глазокскрытая камера
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле маршрутка по встречке объехала трамвай и конкурента
В Туле маршрутка по встречке объехала трамвай и конкурента
Долги по зарплате в ТНИТИ выросли до 60 млн рублей
Долги по зарплате в ТНИТИ выросли до 60 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.