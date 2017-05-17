Читатели Myslo помогли опознать «танцующего воришку»

Благодаря пользователям нашего портала дело об исчезновении видеоглазка у тулячки близится к разрешению.

Лидия Смирнова, жительница Пролетарского округа, принесла в редакцию Myslo забавный видеоролик. На видео неизвестный молодой человек ворует с ее входной двери объектив видеоглазка. Парень не думал, что его снимают, кривлялся, танцевал, веселился. А видеозапись-то осталась!

Лидия Смирнова попросила читателей портала Myslo о помощи в поиске злодея.

В редакции знали, конечно, что наши пользователи самые отзывчивые и бдительные, но чтобы настолько! С десяток звонков, писем, обращений в наши группы в соцсетях – и вот предполагаемый воришка найден. С помощью читателей мы нашли его профиль в соцсети ВКонтакте. Им оказался некий 19-летний Александр Д.

Он активно включился в беседу и ничего не отрицал:

Объектив от глазка сохранился, и Александр планирует его в ближайшее время вернуть. Редакция сделала всё возможное, чтобы пострадавшая и «танцор» встретились.

По некоторым данным, в возбуждении уголовного дела по статье «Кража» отказано. А состав «умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества» вроде как не рассматривался. Чем закончится эта забавная история – примирением сторон или походом в суд – покажет время.

А пока давайте еще раз посмотрим этот замечательный ролик «преступления века».