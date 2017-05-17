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В Узловой осудили аферистку, которая придумала ребенку жуткий диагноз

В Узловой осудили аферистку, которая придумала ребенку жуткий диагноз

Суд признал 30-летнюю Галину Т. виновной в мошенничестве.

Мировым судьей судебного участка №43 Узловского судебного района рассмотрено уголовное дело в отношении 30-летней Галины Т.

Суд признал ее виновной в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана.

Суд установил, что в период времени с 5 по 7 апреля 2016 года женщина начала сбор средств якобы на лечение ее малолетнего ребенка.

Связавшись по мобильному телефону с ранее знакомой М., сообщила ей заведомо ложные сведения о заболевании малыша, а также то, что на лечение необходимы денежные средства.

Мошенница нашла фотографии постороннего больного ребенка и подготовила подложные документы, подтверждающие наличие у ее сына заболевания и оказываемое ему лечение.

При помощи знакомых, введенных ею в заблуждение, с целью сбора денежных средств женщина создала группу помощи в соцсети ВКонтакте.

С 17 апреля до 16 мая 2016 года пользователи стали перечислять деньги аферистке на банковскую карту. Таким образом Т. в указанный период времени собрала обманным путем 37350 рублей.

Приговором суда Галине Т. назначено наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей. За потерпевшими закреплено право на обращение с гражданскими исками в порядке гражданского судопроизводства.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:24 0
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