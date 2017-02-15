Зарплата тульских врачей: показуха и реальность

Российские врачи, работающие в государственных больницах, уже давно жалуются на крайне низкую заработную плату. При этом власти регулярно отчитываются о росте зарплаты врачей. Как обстоят дела на самом деле, выяснили журналисты издания «Мир новостей».

Напомним, в 2012 году после многочисленных жалоб врачей в число майских указов президента вошло поручение — к 2018 году в два раза относительно среднего дохода по региону поднять среднюю зарплату медработников. А контроль за соблюдением промежуточных показателей возложили на Минздрав.

Несмотря на бодрые отчеты министерства, рядовые медики продолжают жаловаться на то, что их оклады повышаются только на бумаге.

А также на то, что при подсчете средних величин зарплаты чиновники не учитывают тот факт, что многие медработники трудятся на полторы-две ставки. То есть, если зарплата и повышается, то в основном за счёт сокращения штатов и ухудшения условий труда.

Повышение «средней температуры по больнице» удается получить также за счёт увеличения базовой части зарплаты при одновременном уменьшении стимулирующих выплат. В итоге статистика впечатляет, но суммы реальной зарплаты медработников прежние, а то и меньше.

По итогам 2015 года Минздрав сообщал, что врачи федеральных, региональных и муниципальных медучреждений зарабатывали в среднем 47 870 рублей в месяц (на 3,6% больше, чем в 2014 году). А конкретно в Тульской области средняя зарплата составляла 42,2 тысячи рублей.

При этом, по данным Росстата, средняя зарплата врача в тот год составляла 30 694 рубля, а проведенный весной 2016 года опрос фонда «Здоровье» выяснил, что зарплата работающего на одну ставку врача превышает 40 тысяч руб. лишь у 9% из 4,5 тысяч опрошенных. У остальных она существенно ниже.

За 9 месяцев 2016 года, согласно данным Росстата, средняя зарплата российских врачей составляла 48 897 рублей в месяц, среднего медперсонала — 27 671 рубль, младшего — 17 669 рублей. Более свежих статистических данных нет. И Минздрав еще не озвучил цифры за прошлый год.

На днях результат своего исследования представило Общественное телевидение России. В рамках проекта «Реальные цифры» телеканал получил от зрителей-медиков пять тысяч сообщений о размере их зарплаты.

Результаты неутешительные: средняя зарплата медработников — 19 тысяч рублей.

Медики, не стесняясь, называют суммы, которые получают ежемесячно:

врач районной больницы в Тульской области — 10 тысяч рублей;

врач в поселке Орловской области — 11 тысяч рублей;

врач-неонатолог ЦРБ в Дагестане — 13 тысяч рублей (стаж 23 года);

нейрохирург в скорой помощи Ростова-на-Дону — 13 тысяч рублей;

анестезиолог-реаниматолог из Алтайского края — 21 тысяча рублей;

врач-рентгенолог из Оренбургской области — 15 тысяч рублей (стаж 36 лет);

терапевт из Воронежа — 16 тысяч рублей (стаж 30 лет);

хирург высшей категории из Иванова — 22,6 тысячи рублей (стаж 40 лет);

начинающий фельдшер из Приморья — 6 тысяч рублей;

фельдшер-лаборант высшей категории из Краснодарского края — 10 тысяч рублей (стаж 20 лет).

Схему появления высоких показателей в официальных отчётах респонденты ОТР тоже объяснили. Красноярский врач высшей категории признается:

«За 3,5 ставки, не выходя сутками из больницы, получаю 50-55 тысяч рублей. Если бы была одна дневная ставка — получал бы тысяч 16».

Его коллега из Алтайского края добавляет:

«Чтобы получать на руки 13 тысяч, нужно отработать 12 суточных дежурств. Но когда зарплата главврача, начмеда, врача-ординатора и медсестры суммируется, средняя зарплата у всех — 30 тысяч».

Согласно отчёту, представленному ОТР, официально минимальная зарплата медиков в Тульской области составляет 16,5 тысячи рублей, в реальности — 10 тысяч, максимальная — 43,6 тысячи, а на самом деле — 40 тысяч.