Семью 10-летнего школьника-агрессора из Тулы проверяет полиция

Один из пострадавших детей.

После публикации Myslo по указанию прокурора области Александра Козлова в школе проводят проверку.

Myslo уже писал про 10-летнего мальчика из тульского Заречья, который «терроризирует» учеников своей школы агрессивным поведением.

В ходе проверки установлено, что 10-летний ученик четвертого класса тульского центра образования №31 Тулы ведет себя агрессивно по отношению к окружающим, умышленно срывает уроки, уходит с занятий, вступает с одноклассниками в конфликт. В период обучения совершил общественно опасное деяние в отношении одноклассника — 20 января 2017 года в ходе конфликта нанес ему удар стулом в лицо, сломав нос.



Пострадавший мальчик.

В настоящее время по данному факту органами полиции проводится проверка. Ее срок продлен до 30 суток — ребенок, которому сломали нос, все еще в больнице, соответственно, судебно-медицинскую экспертизу провести пока нельзя.

Родители одноклассников буяна рассказывали, что ранее ребенок кусал других детей, дрался, бросил в учителя стул в ответ на безобидную просьбу сдать дневник.



Следы от укусов

у другого пострадавшего.

В связи с совершенным противоправным деянием школьник с 8 ноября 2016 года поставлен на учет в отдел по делам несовершеннолетних. Также 10-летний ученик состоит на внутришкольном учете.

Семья у мальчика-агрессора благополучная — этот факт тоже проверялся.

Ребенок проживает вдвоем с матерью, которая официально трудоустроена, условия для его обучения и содержания созданы. Отец ребенка находится в местах лишения свободы.

Прокуратура установила: как бы там ни было у мальчика в семье, в школе за ним следили плохо. «Образовательным учреждением несвоевременно и не в полной мере принимались меры, направленные на формирование законопослушного поведения». Из материалов проверки следует: в школе подростка не мотивировали к занятиям в кружках и секциях, не старались организовать его досуг, пустив все на самотек. Это и стало одной из причин таких инцидентов в школе.

Образовательная организация не уделяла внимания профилактике таких случаев, не работала с семьей.

«Законному представителю не предлагалось пройти с несовершеннолетним сыном на консультацию к психологу для формирования у подростка уважительного отношения к окружающим и сверстникам», – указано в результатах проверки. Также в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Зареченского района. Проблемного ребенка своевременно не внесли в банк данных для индивидуально-профилактической работы.

Прокуратура внесла директору центра образования и председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних представление об устранении нарушений.

Результаты проверки, проводящейся органами полиции, в прокуратуре Зареченского района Тулы взяты на контроль.

Между тем родители пострадавших детей собирают документы для суда: они намерены подать иск на семью агрессивного ребенка. Другие родители пытались провести против семьи подростка акцию протеста, но пока не получили разрешения от городских властей.

Myslo продолжает следить за ситуацией.