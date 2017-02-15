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Семью 10-летнего школьника-агрессора из Тулы проверяет полиция
Один из пострадавших детей.

Семью 10-летнего школьника-агрессора из Тулы проверяет полиция

После публикации Myslo по указанию прокурора области Александра Козлова в школе проводят проверку.

Myslo уже писал про 10-летнего мальчика из тульского Заречья, который «терроризирует» учеников своей школы агрессивным поведением.

В ходе проверки установлено, что 10-летний ученик четвертого класса тульского центра образования №31 Тулы ведет себя агрессивно по отношению к окружающим, умышленно срывает уроки, уходит с занятий, вступает с одноклассниками в конфликт. В период обучения совершил общественно опасное деяние в отношении одноклассника — 20 января 2017 года в ходе конфликта нанес ему удар стулом в лицо, сломав нос.


Пострадавший мальчик.

В настоящее время по данному факту органами полиции проводится проверка. Ее срок продлен до 30 суток — ребенок, которому сломали нос, все еще в больнице, соответственно, судебно-медицинскую экспертизу провести пока нельзя.

Родители одноклассников буяна рассказывали, что ранее ребенок кусал других детей, дрался, бросил в учителя стул в ответ на безобидную просьбу сдать дневник.


Следы от укусов
у другого пострадавшего.

В связи с совершенным противоправным деянием школьник с 8 ноября 2016 года поставлен на учет в отдел по делам несовершеннолетних. Также 10-летний ученик состоит на внутришкольном учете.

Семья у мальчика-агрессора благополучная — этот факт тоже проверялся.

Ребенок проживает вдвоем с матерью, которая официально трудоустроена, условия для его обучения и содержания созданы. Отец ребенка находится в местах лишения свободы.

Прокуратура установила: как бы там ни было у мальчика в семье, в школе за ним следили плохо. «Образовательным учреждением несвоевременно и не в полной мере принимались меры, направленные на формирование законопослушного поведения». Из материалов проверки следует: в школе подростка не мотивировали к занятиям в кружках и секциях, не старались организовать его досуг, пустив все на самотек. Это и стало одной из причин таких инцидентов в школе.

Образовательная организация не уделяла внимания профилактике таких случаев, не работала с семьей.

«Законному представителю не предлагалось пройти с несовершеннолетним сыном на консультацию к психологу для формирования у подростка уважительного отношения к окружающим и сверстникам», – указано в результатах проверки. Также в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Зареченского района. Проблемного ребенка своевременно не внесли в банк данных для индивидуально-профилактической работы.

Прокуратура внесла директору центра образования и председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних представление об устранении нарушений. 

Результаты проверки, проводящейся органами полиции, в прокуратуре Зареченского района Тулы взяты на контроль.

Между тем родители пострадавших детей собирают документы для суда: они намерены подать иск на семью агрессивного ребенка. Другие родители пытались провести против семьи подростка акцию протеста, но пока не получили разрешения от городских властей.

Myslo продолжает следить за ситуацией. 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:57 +3
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Люди
Александр Козлов
Место
Тулацентр образования 31
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