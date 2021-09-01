«Пушкинская карта» приобщит молодых туляков к настоящей культуре

Именно его именем названа специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться при покупке билетов в театры, на выставки, концерты и в музеи. Деньги на счет Пушкинских карт будет направлять государство.

Идею выпуска таких карт впервые озвучил во время прямой линии Президент России Владимир Путин. Тогда, в июне, он сказал, что власти России обсуждают программу по выделению молодежи субсидий на посещение театров и музеев. Она позволит приобщиться к культурному наследию страны за счет государства. Теперь эта программа уже стала фактом.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, комментируя введение «Пушкинской карты», рассказала, что ее авторство принадлежит именно Президенту России:

– Он неоднократно высказывался о том, как важна культура для развития личности человека. Но мир поменялся, и сегодня молодые люди предпочитают мессенджеры и интернет-платформы, потому что там всё можно получить быстро, легко, не вставая с дивана и не тратя ни копейки. Но мы с вами понимаем, что это не является культурой. А значит, нам нужно было сделать учреждения культуры доступными для молодежи. Так родилась «Пушкинская карта».

Действие карты распространяется на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Именную карту государство обязуется пополнять 1 января каждого года до достижения 23 лет. В 2021 году в рамках пилотного проекта на карту будет положено три тысячи рублей, и потратить эти средства на билеты нужно до 31 декабря. Со следующего года сумма субсидии составит уже 5000 рублей в год.

Почему именно такой возраст? В 14 лет молодой человек получает свой первый паспорт и начинает принимать первые самостоятельные решения. В 22 года вчерашний студент выходит на работу и способен сам заработать себе на билеты. Но за эти восемь лет желание приобщаться к высокой культуре, познавать мир в идеале должно войти в привычку.

С помощью карты можно будет посетить театры, музеи, консерватории, филармонии, библиотеки.

При этом в программу не вошли кинотеатры и цирки. Всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 миллионов человек.

Все билеты будут именные. Поделиться ими с другом и даже близким родственником — мамой или бабушкой — не получится. Также картой нельзя будет расплатиться в магазине или приобрести с ее помощью какую-либо услугу. Самостоятельно пополнить баланс карты также будет нельзя.

Зато выделенные на посещение культурных мероприятий средства можно будет потратить не только в своем регионе, но и по всей России. Например, участие в проекте подтвердили музеи Московского Кремля, Политехнический музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж, музеи-заповедники «Царское Село», «Петергоф» и многие другие.

Неделю назад на оперативном совещании в правительстве области министр культуры Татьяна Рыбкина докладывала губернатору Алексею Дюмину о реализации проекта «Пушкинская карта» в регионе. По ее словам, на первом этапе в программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» примут участие 20 учреждений культуры Тульской области — ведущие музеи, театры, филармония.

Для получения «Пушкинской карты» надо будет подать заявку на портале госуслуг. После этого на счет будут зачислены 3000 рублей, а со следующего года — 5000 рублей.

Кроме того, с 31 августа Минцифры РФ запустило приложение «Госуслуги.Культура», оно доступно для скачивания в смартфоны как на платформе IOS, так и Android. Для тех, кто не сможет получить виртуальную карту, организована возможность получения обычной карты в отделении «Почта. Банка».

«Пушкинская карта» — это не только культурное просвещение молодежи, но и поддержка театров и региональных музеев на государственном уровне, о чем говорили давно. Но теперь, учитывая, что зритель голосует ногами, уже самим учреждениям культуры надо будет стараться держаться в духе времени, чтобы привлечь молодого зрителя или посетителя музея. Такой формат поддержки учреждений культуры через граждан в нашей стране используется впервые.