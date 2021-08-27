«Единая Россия» приняла народную программу

В Москве прошел II этап XX съезда «Единой России», на котором была принята народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

На первом этапе съезда — по предложению Президента – в первую «пятерку» лидеров списка кандидатов вошли министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Предлагаемая партией народная программа состоит из двух разделов. Первый — «Благополучие человека» — посвящен повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание — институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтерам и молодежным объединениям.

Второй блок — «Сильная Россия» — направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий.

Одна из ключевых тем в народной программе — модернизация системы здравоохранения. Конечная цель — перезагрузка отечественной медицины, отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

– Нам нужна серьезная система реабилитации пациентов, перенесших тяжелые состояния. Пандемия показала, что мы должны совершенствовать систему эпидемиологической безопасности — я говорю о «санитарном щите». Цифровизация — это путь к созданию прозрачной системы здравоохранения: от пациента до врача и исполнительной власти. Перезагрузка системы здравоохранения не может быть успешной без новых подходов в первичном медицинском звене, — подчеркнул он.

«Единая Россия» возьмет на себя ведущую роль по поддержке семей, которая должна развиваться опережающими темпами, заявила, в свою очередь, уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова.

– В частности, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи на законодательном уровне, а также упрощении для семей с детьми младше трех лет процедуры погашения ипотеки с использованием маткапитала. Помимо этого необходимо внедрить институт сертифицированных нянь, чтобы помочь женщинам продолжать карьеру. Все меры поддержки семьи должны получать в режиме «одного окна», — отметила она.

Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что срок действия народной программы не ограничивается предвыборным периодом. Она действует пять лет и должна контролироваться не только руководящими и контрольными структурами партии, но и всеми членами партии, а также авторами документа — жителями страны.

– Россия — безусловно социальное государство. Страна, где для людей созданы равные возможности в любой сфере. Где каждому человеку доступны качественное образование, работа, открыты пути к реализации его талантов. Обеспечены будущее детей и полноценная жизнь старшего поколения. В этом смысл всей нашей социальной политики, — подчеркнул он.

По мнению министра обороны Сергей Шойгу, отчеты партии о выполнении народной программы должны стать ежегодными.

– Предвыборная программа — это звучит красиво. Я хотел бы внести предложение в следующем году провести конференцию и подвести итоги первого года. Но для этого надо побеждать. Важно, чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих других трибун, — сказал Сергей Шойгу.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев считает:

– Главная задача, которую ставит Президент, – это сбережение народа, забота о людях, их благополучии. Оно складывается из многих факторов. Прежде всего, это создание достойных условий жизни – комфортной городской среды, развитых сельских территорий, современной социальной инфраструктуры. В Тульской области эти ключевые направления вошли в Программу развития до 2026 года. Поступило более трех тысяч предложений по самым разным сферам, они легли в основу областной Программы развития и, безусловно, станут приоритетами партийной работы. Жители региона также активно включились в онлайн-сбор предложений на федеральном сайте народной программы «Единой России» – всего поступило порядка девяти тысяч инициатив. Это главные ориентиры предстоящей работы по повышению качества жизни людей.

Депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Николай Петрунин:

– Принятая народная программа – стратегия дальнейшей работы на благо людей. Этот план действий четко выверен с запросами общества, ориентирован на человека, на его благополучие. Забота, защита, развитие – в основе партийной работы, в наших проектах. Вся предстоящая совместная работа по их реализации ставит одну цель – сделать жизнь людей лучше, а это возможно при сильной экономике, развитом бизнесе и создании условий для комфортного социального самочувствия. В Тульской области эта работа продолжится в рамках Программы развития до 2026 года – перспективном плане, созданном для успешного будущего региона и его жителей.