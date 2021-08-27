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ПСБ озвучил инструменты по привлечению и стимулированию инвестиций в машиностроение

ПСБ озвучил инструменты по привлечению и стимулированию инвестиций в машиностроение

В Туле прошло заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность».

Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность» под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В ходе своего выступления Петр Фрадков рассказал об инвестиционных инструментах, необходимых в настоящее время для развития отрасли, и выразил готовность банка стать стратегическим партнером промышленных предприятий и принять активное участие в разработке новых механизмов финансирования и их внедрении в российском машиностроении.

ПСБ уже активно кредитует промышленность, финансирует крупные инвестиционные проекты. Петр Фрадков отметил, что необходимо эффективно сочетать различные источники - кредитные ресурсы, средства финансовых и институциональных инвесторов.

- Мы предлагаем вводить адресные стимулы для инвесторов в облигации предприятий, реализующих важные для страны крупные проекты, проекты в приоритетных отраслях промышленности, – отметил Петр Фрадков. – В сфере создания дополнительных механизмов привлечения инвестиций мы прорабатываем возможности выпуска российскими промышленными компаниями долгосрочных облигаций, в том числе бессрочных. ПСБ готов организовать выпуск таких ценных бумаг.  

Также глава ПСБ озвучил результаты исследования по данным опроса организаций ОПК, проведенного банком совместно с Союзом машиностроителей. По его результатам, большинство промышленных предприятий считают инструменты господдержки инвесторов и кредитных организаций наиболее эффективными. Наиболее действенными стимулами они назвали субсидирование ставки для предприятий, выпускающих востребованную высокотехнологичную продукцию, налоговые льготы для инвесторов, вкладывающих в перспективные высокотехнологичные отрасли, создание условий для более активного участия институциональных инвесторов (НПФ, страховых компании, УК и т.д.) в приобретении ценных бумаг таких предприятий.

- Ни для кого не секрет, что диверсификация оборонных предприятий остается одним из сложнейших вопросов промышленной политики страны. С учетом особенностей выполнения государственного оборонного заказа предприятиям сложно привлекать дополнительные инвестиции для выпуска гражданской продукции. Представленные предложения ПСБ по использованию бессрочных облигаций и средств ФНБ для финансирования проектов – серьезное подспорье для выполнения поставленных задач, – сказал Алексей Дюмин.

В мероприятии также приняли участие члены правительства и Федерального собрания РФ, федеральных министерств и ведомств, руководители субъектов РФ и их заместители, представители госкорпораций, общественных организаций, институтов развития и бизнес-сообществ РФ.

 

Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавляет Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ.

Деятельность совета направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности. Петр Фрадков входит в состав членов Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш России» и является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш» в Чувашской Республике.

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