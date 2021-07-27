Прогулка по двору нашего детства

Англичане говорят: мой дом – моя крепость. А жители пятиэтажек во втором проезде Гастелло могут смело заявлять: наш дом – наша гордость!

В этом убедилась уполномоченный губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Надежда Школкина, побывав на объектах Пролетарского района, благоустраиваемых в рамках муниципальных и региональных программ.

Двор около двух корпусов дома №17 по проезду Гастелло действительно выглядит, как картинка: заботливо убранная территория, палисаднички с цветами. Приветливо сияют солнечными макушками золотые шары. Гордо тянутся вверх туи. Это всё высажено самими жильцами.

– Четыре субботника провели, покрасили бордюры, цоколь в доме, прибрали территорию/, – с гордостью рассказывают они. – Потом уже и остальные по нашему примеру у себя стали дворы благоустраивать.

Вообще двор в некотором смысле не совсем обычный. Во многих местах привыкли поругивать дворников, а тут хвалят. Со своей управляющей компанией – прекрасное взаимодействие. Всегда, когда надо, приходят на помощь, помогают, в том числе, и в сборе документов для участия в различных программах. И сами представители управляющей компании, присутствовавшие на встрече, тоже не остались в долгу: всегда приятно работать с теми, кто проявляет инициативу.

– Смотрю на всё это и представляю себе двор своего детства, – с улыбкой прокомментировала увиденное Надежда Школкина. – Там было также уютно и хорошо.

Люди здесь живут дружные и инициативные. Умеют отстаивать то, что считают нужным для себя. Настояли, например, на том, чтобы рядом с домом появилось новое освещение – так детям комфортнее ходить в школу. Теперь, говорят, светло, как в парке. Установили видеокамеры, лежачего полицейского. По программе «Народный бюджет» сделали капитальный ремонт – вода в подвалах больше не застаивается, крыша идеально сухая. Убрали с нее все ненужные и брошенные провода. Вроде бы так и надо. Однако для того, чтобы было, как надо, всегда требуются неравнодушные инициативные люди, готовые тратить свое время на организационную работу.

Хотя проблем, конечно, всё равно хватает. Самая главная из них – парковки. Обычная, собственно, для сегодняшнего времени. На придомовой территории благоустроили площадочку для десяти машин. Это хорошо, но надо бы ее обнести кустарником. Во-первых, так она непроизвольно не будет разрастаться дальше, а во-вторых, отделит автостоянку от детской площадки. Но это пока и спорная территория. В свое время ее хитрым образом размежевали так, что она относится к соседнему двору.

За вторым корпусом с внешней стороны тоже начали благоустраивать парковки. А еще сделали асфальтированную пешеходную дорожку. Но нужно и дальнейшее благоустройство дорог, и дополнительное освещение.

Хотелось бы и зеленых насаждений во дворе. Это, как рассказала Надежда Школкина, вопрос решаемый. Саженцы из питомника администрация города может помочь приобрести, но сажать их во дворе надо будет самим жильцам.

Более серьезная проблема – участие в программе «Народный бюджет». Дело в том, что по нынешнему региональному законодательству средства со спецсчета нельзя использовать как первоначальный взнос для участия в программе «Народный бюджет». Надежда Школкина согласна с жильцами в том, что необходимо расширить использование средств со спецсчета, в том числе и на «Народный бюджет».

Поговорили и об участии в самой программе, необходимости успевать вовремя подавать документы. Срок приема заявок сейчас заканчивается. И хотя сами жильцы уверяют, что хорошо освоили голосование онлайн, Надежда Школкина напомнила, что голосование за проекты – это важно. Ни в коем случае нельзя об этом забывать.