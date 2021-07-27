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Как в Туле рынок труда реагирует на обязательную вакцинацию сотрудников

Как в Туле рынок труда реагирует на обязательную вакцинацию сотрудников

Данные собрали аналитики «Авито Работы».

В сфере гостинично-ресторанного бизнеса ситуация нестабильна. По данным аналитиков «Авито Работы», в июне-июле 2021 года по сравнению с апрелем-маем в целом по стране количество вакансий увеличилось на 4%. При этом откликов на вакансии стало больше на 8%.

В Туле вакансий стало меньше на 5%, откликов — меньше на 4%. Количество вакансий и активность соискателей растут в первую очередь там, где нет обязательной вакцинации, но есть и исключения.

Активнее всего сотрудников стали искать рестораны и гостиницы Тюмени: на 19% чаще. На втором месте Екатеринбург, где в июне-июле появилось на 13% больше объявлений о найме, чем в апреле-мае. Замыкает тройку городов со всплеском активности работодателей Новосибирск (+12%). 

Работодателям приходится платить чуть больше новым сотрудникам, которые приходят на место ушедших. Медианная зарплата в России в группе профессий «Туризм, рестораны» составила 26 000 рублей, увеличившись за последние пару месяцев на 4%, а в Туле — 30 000 рублей.

В России самый большой рост зарплаты (на 18%, до среднего показателя 30 000 рублей) зарегистрирован в Новосибирске, который является одним из лидеров по росту числа вакансий. Также зарплата выросла в Тольятти (+9%, 24 000 рублей), Нижнем Новгороде (+8%, до 28 000 рублей), Казани (+6%, 29 600 рублей). Во всех этих городах количество вакансий выросло, то есть часть работодателей вынуждены предлагать зарплату выше, чтобы привлечь сотрудников.

В Москве, которая первой ввела обязательную вакцинацию, количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе, напротив, сократилось на 7%. Это связано в первую очередь с ограничениями, согласно которым в рестораны не должны были пускать посетителей без QR-кода. Многие заведения вынужденно уходили на каникулы до лучших времен или вообще закрывались.

В городах, где вакцинация сотрудников в гостинично-ресторанной сфере обязательна, наблюдается разнонаправленная динамика показателей активности рынка. Так, в Калининграде количество вакансий уменьшилось на 13%, а соискательская активность возросла на 9%, зарплата же не изменилась. В Ростове-на-Дону увеличилось как число вакансий, так и число откликов на них, зарплата также осталась неизменной.

Активность соискателей максимально увеличилась за последние два месяца в Тюмени: на 35% больше откликов на вакансии, на втором — Тольятти (+31% откликов), на третьем — Киров (+29%). В Туле откликов на вакансии стало меньше на 4%.

Изменение числа вакансий и откликов, июнь-июль vs апрель-май

Регион

Изменение числа вакансий

Изменение активности соискателей

Медианная з/п

Изменение з/п

Тюмень

19%

35%

27 700

-1%

Тольятти

12%

31%

24 000

9%

Киров

1%

29%

24 000

0%

Кемерово

11%

29%

23 000

0%

Уфа

3%

23%

30 000

0%

Пермь

-1%

19%

25 000

0%

Челябинск

1%

19%

25 000

0%

Воронеж

6%

19%

26 000

4%

Екатеринбург

13%

17%

30 000

0%

Иркутск

7%

15%

27 000

-4%

Рязань

3%

14%

27 000

-4%

Барнаул

-1%

13%

24 000

0%

Набережные Челны

4%

11%

25 000

4%

Саратов

-3%

11%

20 000

0%

Нижний Новгород

2%

10%

28 000

8%

Новосибирск

12%

9%

30 000

18%

Калининград

-12%

9%

30 000

0%

Ульяновск

1%

9%

25 000

4%

Россия

4%

8%

26 000

4%

Самара

5%

6%

23 000

0%

Казань

7%

6%

29 633

6%

Ижевск

-1%

6%

26 000

4%

Волгоград

-1%

6%

22 000

0%

Пенза

6%

6%

25 000

0%

Красноярск

0%

4%

28 000

1%

Ростов-на-Дону

2%

4%

25 000

0%

Новокузнецк

8%

3%

25 000

0%

Санкт-Петербург

-3%

3%

38 400

7%

Краснодар

5%

2%

15 000

0%

Омск

5%

-1%

22 000

5%

Тула

-5%

-4%

30 000

0%

Москва

-7%

-5%

45 000

1%

Томск

-2%

-21%

22 000

0%

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:13 0
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