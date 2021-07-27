Как в Туле рынок труда реагирует на обязательную вакцинацию сотрудников
Данные собрали аналитики «Авито Работы».
В сфере гостинично-ресторанного бизнеса ситуация нестабильна. По данным аналитиков «Авито Работы», в июне-июле 2021 года по сравнению с апрелем-маем в целом по стране количество вакансий увеличилось на 4%. При этом откликов на вакансии стало больше на 8%.
В Туле вакансий стало меньше на 5%, откликов — меньше на 4%. Количество вакансий и активность соискателей растут в первую очередь там, где нет обязательной вакцинации, но есть и исключения.
Активнее всего сотрудников стали искать рестораны и гостиницы Тюмени: на 19% чаще. На втором месте Екатеринбург, где в июне-июле появилось на 13% больше объявлений о найме, чем в апреле-мае. Замыкает тройку городов со всплеском активности работодателей Новосибирск (+12%).
Работодателям приходится платить чуть больше новым сотрудникам, которые приходят на место ушедших. Медианная зарплата в России в группе профессий «Туризм, рестораны» составила 26 000 рублей, увеличившись за последние пару месяцев на 4%, а в Туле — 30 000 рублей.
В России самый большой рост зарплаты (на 18%, до среднего показателя 30 000 рублей) зарегистрирован в Новосибирске, который является одним из лидеров по росту числа вакансий. Также зарплата выросла в Тольятти (+9%, 24 000 рублей), Нижнем Новгороде (+8%, до 28 000 рублей), Казани (+6%, 29 600 рублей). Во всех этих городах количество вакансий выросло, то есть часть работодателей вынуждены предлагать зарплату выше, чтобы привлечь сотрудников.
В Москве, которая первой ввела обязательную вакцинацию, количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе, напротив, сократилось на 7%. Это связано в первую очередь с ограничениями, согласно которым в рестораны не должны были пускать посетителей без QR-кода. Многие заведения вынужденно уходили на каникулы до лучших времен или вообще закрывались.
В городах, где вакцинация сотрудников в гостинично-ресторанной сфере обязательна, наблюдается разнонаправленная динамика показателей активности рынка. Так, в Калининграде количество вакансий уменьшилось на 13%, а соискательская активность возросла на 9%, зарплата же не изменилась. В Ростове-на-Дону увеличилось как число вакансий, так и число откликов на них, зарплата также осталась неизменной.
Активность соискателей максимально увеличилась за последние два месяца в Тюмени: на 35% больше откликов на вакансии, на втором — Тольятти (+31% откликов), на третьем — Киров (+29%). В Туле откликов на вакансии стало меньше на 4%.
Изменение числа вакансий и откликов, июнь-июль vs апрель-май
|
Регион
|
Изменение числа вакансий
|
Изменение активности соискателей
|
Медианная з/п
|
Изменение з/п
|
Тюмень
|
19%
|
35%
|
27 700
|
-1%
|
Тольятти
|
12%
|
31%
|
24 000
|
9%
|
Киров
|
1%
|
29%
|
24 000
|
0%
|
Кемерово
|
11%
|
29%
|
23 000
|
0%
|
Уфа
|
3%
|
23%
|
30 000
|
0%
|
Пермь
|
-1%
|
19%
|
25 000
|
0%
|
Челябинск
|
1%
|
19%
|
25 000
|
0%
|
Воронеж
|
6%
|
19%
|
26 000
|
4%
|
Екатеринбург
|
13%
|
17%
|
30 000
|
0%
|
Иркутск
|
7%
|
15%
|
27 000
|
-4%
|
Рязань
|
3%
|
14%
|
27 000
|
-4%
|
Барнаул
|
-1%
|
13%
|
24 000
|
0%
|
Набережные Челны
|
4%
|
11%
|
25 000
|
4%
|
Саратов
|
-3%
|
11%
|
20 000
|
0%
|
Нижний Новгород
|
2%
|
10%
|
28 000
|
8%
|
Новосибирск
|
12%
|
9%
|
30 000
|
18%
|
Калининград
|
-12%
|
9%
|
30 000
|
0%
|
Ульяновск
|
1%
|
9%
|
25 000
|
4%
|
Россия
|
4%
|
8%
|
26 000
|
4%
|
Самара
|
5%
|
6%
|
23 000
|
0%
|
Казань
|
7%
|
6%
|
29 633
|
6%
|
Ижевск
|
-1%
|
6%
|
26 000
|
4%
|
Волгоград
|
-1%
|
6%
|
22 000
|
0%
|
Пенза
|
6%
|
6%
|
25 000
|
0%
|
Красноярск
|
0%
|
4%
|
28 000
|
1%
|
Ростов-на-Дону
|
2%
|
4%
|
25 000
|
0%
|
Новокузнецк
|
8%
|
3%
|
25 000
|
0%
|
Санкт-Петербург
|
-3%
|
3%
|
38 400
|
7%
|
Краснодар
|
5%
|
2%
|
15 000
|
0%
|
Омск
|
5%
|
-1%
|
22 000
|
5%
|
Тула
|
-5%
|
-4%
|
30 000
|
0%
|
Москва
|
-7%
|
-5%
|
45 000
|
1%
|
Томск
|
-2%
|
-21%
|
22 000
|
0%