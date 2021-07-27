Как будет выглядеть новый сквер на проспекте Ленина: публикуем дизайн-проект

В Туле ведутся работы по благоустройству сквера, посвященного 80-летию героической обороны города.

Новое общественное пространство будет расположено рядом со спортивным корпусом Тульского государственного университета. В настоящий момент рабочими проведена геодезическая разбивка участка, демонтирована тротуарная плитка.

– Город в этом году отмечает знаковую дату, и это событие необходимо было отметить. Было выбрано общественное пространство, которое находится в доступном месте для широких слоев населения. Сквер будет интересным – современным и интерактивным. Молодежь сможет не только вспомнить историю нашей страны, но и отдыхать между лекциями. Когда сквер будет введен в эксплуатацию и туляки увидят его воочию, они поймут, что это общественное пространство – одно из лучших в Туле, – прокомментировал ход работ по благоустройству первый заместитель главы администрации Тулы Илья Беспалов.

Работами занимается ООО «Альтернатива» – компания, победившая в творческом конкурсе на разработку дизайн-проекта сквера (стоимость гранта – 60 млн рублей).

– Данный проект набрал больше всего голосов членов комиссии, в которую входили в том числе и архитекторы. Центральным элементом станет мультимедийная мемориальная стена. На экране круглосуточно будут появляться портреты и фамилии туляков – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Ночью монумент будет подсвечиваться. В рамках проекта предполагается дополнить архитектурно-художественное решение памятника «Зенитчикам 732-го зенитно-артиллерийского полка» элементами благоустройства, архитектурной подсветкой, – сообщил Илья Беспалов.

Также на территории сквера будут высажены аллеи плакучих ив, берез и лип. Работы по благоустройству должны завершиться к 1 ноября.