Производство с мировым именем на тульской земле

На территории промышленного технопарка АО «Пластик» в Узловой торжественно запустили первый в Тульской области завод по производству высококачественных средств индивидуальной защиты под всемирно известной маркой Ansell.

Производство для защиты

Новое производство — это создание востребованных на российском рынке высококачественных перчаток с нитриловым покрытием Hy-cron ActivArmr для защиты от механических воздействий при тяжелых видах работ. Какие этапы оно включает? Операторы швейного оборудования отшивают саму перчатку, затем готовый полуфабрикат заряжается на линию — перчатки надеваются операторами на десятки форм рук. После контроля качества все перчатки в автоматическом режиме опускаются в полимерную смолу, так называемый компаунд, в основе которого латекс. Он превращается в крепкий и гибкий защитный слой в процессе сушки — вулканизации. Конечным этапом становится проверка качества продукции в современной лаборатории.

Компания Ansell была основана в 1983 году в Австралии и на сегодня является мировым лидером в разработке высококачественных решений для здравоохранения и охраны труда — выпускает современные защитные и одноразовые перчатки, нарукавники, защитные костюмы, маски для лица и многие другие СИЗы. Предприятия Ansell работают в Северной и Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Дело международного масштаба

Открыл церемонию запуска нового производства генеральный директор Ansell Магнус Николин, он связался c Узловой по видеосвязи и отметил конструктивный подход правительства региона, благодаря которому стала возможна реализация проекта, и поблагодарил за поддержку.

Участие в открытии завода также приняли министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов, директор по развитию индустриального бизнеса по России и СНГ ООО «Анселл Россия» Анна Барабанова, директор завода «Анселл Мануфактуринг Россия» Дмитрий Юсов, уполномоченный губернатора Тульской области по взаимодействию с муниципалитетами Надежда Школкина.

От имени губернатора Алексея Дюмина участников мероприятия приветствовал Вячеслав Романов.

– Правительство Тульской области ответственно подходит к работе с инвесторами и оказывает всестороннюю помощь в реализации проектов. Мы рады, что такое современное высокотехнологичное инновационное предприятие нашло свое место на площадке «Пластика» в Узловой. Сейчас сделан первый шаг, и компания рассматривает регион как площадку для дальнейшего развития. Уверен, сотрудничество будет долгим и эффективным, — подчеркнул министр.

Счастье для региона

Запуск нового предприятия создал около 120 рабочих мест с конкурентоспособной заработной платой и безопасными современными условиями труда. Объем производства составит 2 млн изделий в год на первом этапе и 4 млн в дальнейшем. Это позволит удовлетворить спрос в России, а также экспортировать продукцию в Беларусь и Казахстан.

– Рождение ребенка — это большое счастье для семьи, рождение пред-приятия — это счастье для региона. Привлечение на территорию Тульской области новых инвесторов, создание современных безопасных производств с мировым именем, как Ansell, — это хороший посыл для инвесторов всего мира о том, что территория нашего региона — это комфортное, удобное место для запуска любого передового производства, бизнеса. За глобальными целями развития региона как промышленной площадки стоит главное — забота о качестве жизни людей в Тульской области, это основная цель всех реализуемых индустриальных проектов, — отметила уполномоченный представитель губернатора Тульской области Надежда Школкина.