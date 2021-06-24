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Тульскому бизнесмену грозит лишение свободы за нарушение авторских прав
Фото: архив Myslo.

Тульскому бизнесмену грозит лишение свободы за нарушение авторских прав

Мужчина установил на рабочие компьютеры программы для трехмерного проектирования.

В Туле 34-летний гендиректор ООО, занимающегося производством металлоконструкций, обвиняется в нарушении авторских и смежных прав с использованием служебного положения.

По нашей информации, летом прошлого года мужчина установил на два рабочих компьютера программы для трехмерного проектирования без соответствующего разрешения правообладателя. Сотрудники фирмы, не осведомленные о нарушении авторских прав, пользовались программами до января 2021 года, уточнили Myslo в пресс-службе областной прокуратуры. 

Ущерб от действий подозреваемого составил 237 000 рублей. 

В настоящий момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:36 −4
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