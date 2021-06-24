Тульскому бизнесмену грозит лишение свободы за нарушение авторских прав

Фото: архив Myslo.

Мужчина установил на рабочие компьютеры программы для трехмерного проектирования.

В Туле 34-летний гендиректор ООО, занимающегося производством металлоконструкций, обвиняется в нарушении авторских и смежных прав с использованием служебного положения.

По нашей информации, летом прошлого года мужчина установил на два рабочих компьютера программы для трехмерного проектирования без соответствующего разрешения правообладателя. Сотрудники фирмы, не осведомленные о нарушении авторских прав, пользовались программами до января 2021 года, уточнили Myslo в пресс-службе областной прокуратуры.

Ущерб от действий подозреваемого составил 237 000 рублей.

В настоящий момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.