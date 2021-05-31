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С 1 июня в Тульской области начнет работу социальная служба «Семейная диспетчерская»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 1 июня в Тульской области начнет работу социальная служба «Семейная диспетчерская»

О старте проекта «Мой семейный центр» 31 мая объявила заместитель председателя регионального правительства Ольга Гремякова.

Проект реализуется при областном центре социальной помощи семье и детям. «Мой семейный центр» призван обеспечить семьям с детьми комфортную навигацию при получении услуг. Он объединяет работу служб и специалистов отделений помощи семье и детям государственных учреждений, представителей межведомственных муниципальных команд специалистов.

Каждой семье, имеющей детей, будет доступно бесплатное юридическое, психологическое, социальное сопровождение, а также помощь в решении жилищных проблем, семейно-бытовых споров, получении социальной поддержки, поиске решений по выходу из трудной жизненной ситуации с возможностью применения технологий медиации.

Напомним: в своем Послании губернатор Алексей Дюмин отметил, что ключевая задача региона — улучшение демографической ситуации — должна решаться не только льготами и пособиями. Губернатор подчеркнул необходимость комплексного подхода и дал поручение о разработке нового системного проекта «Демография».

«Цели проекта «Мой семейный центр» — стирание ведомственных границ учреждений для семей с детьми, создание «одного окна» и закрепление за семьей одного специалиста для решения всех ее вопросов», — отметила Ольга Гремякова.

С 1 июня на базе центра начнет работать социальная служба «Семейная диспетчерская». Диспетчер консультирует по телефону 129. При необходимости звонок переадресовывается на профильного специалиста центра или в другое профильное учреждение.

Если для разрешения задачи требуется очная консультация с предоставлением документов, диспетчер записывает заявителя на личный прием к профильному специалисту.

С 1 июня проект «Мой семейный центр» откроет свои двери в каждом муниципалитете Тульской области.

«Мой семейный центр» является частью нового системного проекта «Демография», разработанного в рамках поручения Алексея Дюмина по внедрению Программы развития Тульской области до 2026 года.

 

Для оперативной связи c пользователями инстаграма министерством труда и социальной защиты запущен аккаунт @71samoevazhnoe.

 
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