Телефонные мошенники атакуют Тульскую область: видеовыпуск «Объективно» № 3

Возможно ли всё это остановить? Разбираемся!

Тема нового выпуска видеорубрики «Объективно» — для Тульской области, увы, чрезвычайно актуальна: телефонные мошенники и их жертвы.

Новые сообщения о преступлениях телефонных аферистов поступают буквально каждый день, счет ущерба, причиняемого тулякам, идет на сотни тысяч — и даже на миллионы рублей! Возможно ли всё это остановить? Разбираемся в нашем новом выпуске.