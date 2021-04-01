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Телефонные мошенники атакуют Тульскую область: видеовыпуск «Объективно» № 3

Телефонные мошенники атакуют Тульскую область: видеовыпуск «Объективно» № 3

Возможно ли всё это остановить? Разбираемся!

Тема нового выпуска видеорубрики «Объективно» — для Тульской области, увы, чрезвычайно актуальна: телефонные мошенники и их жертвы.
 
Новые сообщения о преступлениях телефонных аферистов поступают буквально каждый день, счет ущерба, причиняемого тулякам, идет на сотни тысяч — и даже на миллионы рублей! Возможно ли всё это остановить? Разбираемся в нашем новом выпуске.
 
 
 

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