На ул. Кирова рядом с многоэтажкой обнаружили труп пенсионера

Фото: Александр Волков.

Как стало известно Myslo, утром 1 апреля рядом с домом № 25 по ул. Кирова в Туле обнаружили тело пожилого мужчины. В ходе осмотра на его теле были обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты.

Известно, что погибшему было 82 года. На данный момент предполагается, что он выпал из окна девятого этажа. На месте работают сотрудники полиции.