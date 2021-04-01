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На ул. Кирова рядом с многоэтажкой обнаружили труп пенсионера
Фото: Александр Волков.

На ул. Кирова рядом с многоэтажкой обнаружили труп пенсионера

Предполагается, что 82-летний мужчина выпал из окна.

Как стало известно Myslo, утром 1 апреля рядом с домом № 25 по ул. Кирова в Туле обнаружили тело пожилого мужчины. В ходе осмотра на его теле были обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты.
 
Известно, что погибшему было 82 года. На данный момент предполагается, что он выпал из окна девятого этажа. На месте работают сотрудники полиции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:20 +1
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