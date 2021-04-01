Тульский колледж искусств отметил 30-летие отделения «Живопись» и 10-летие отделения «Скульптура»

31 марта в Выставочном зале Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского открылась юбилейная выставка.

Выставка приурочена к 30-летию отделения «Живопись» и 10-летию отделения «Скульптура» колледжа. За 30 лет отделение живописи выпустило более 200 молодых художников. Сегодня это очень востребованное направление.

На выставке представлены работы преподавателей и студентов отделений, дипломные проекты и пленэрные зарисовки в различных жанрах и техниках.

В 1990 году в Тульском музыкальном училище им. А. С. Даргомыжского открылось отделение «Живопись». Преподавать специальные дисциплины были приглашены ведущие тульские художники Валерий Бочаров, Станислав Ширенков, Валерий Шатров, Александр Новгородский. В 2001 году в училище пришел работать художник Константин Евтеев, с 2005 года он стал заведующим отделением.

В 2008 году в учреждении открылся второй учебный корпус и отделение «Живопись» получило возможность сформировать полноценную материально-техническую базу, переехав в отдельное двухэтажное здание с Выставочным залом.

Работы художников отделения участвуют в крупных региональных и всероссийских выставках, хранятся в фондах Тульского областного художественного музея, представлены в каталогах Тульского отделения Союза художников России.

Отделение «Скульптура» открылось в 2011 году. Инициатива принадлежала членам Союза художников РФ, преподавателям Константину Евтееву и Ярославу Куравскому.

За короткий период отделение добилось весомых успехов. Участник международного пленэра-конкурса «Сочи-2017» Виктор Буслаев награжден золотой медалью и дипломом первой степени. В 2019 году на областной выставке-конкурсе «Пластика форм» студенты и преподаватели отделения получили призовые места.