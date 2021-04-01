новости
новости
Регистрация
Тульский колледж искусств отметил 30-летие отделения «Живопись» и 10-летие отделения «Скульптура»

Тульский колледж искусств отметил 30-летие отделения «Живопись» и 10-летие отделения «Скульптура»

31 марта в Выставочном зале Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского открылась юбилейная выставка.

Выставка приурочена к 30-летию отделения «Живопись» и 10-летию отделения «Скульптура» колледжа. За 30 лет отделение живописи выпустило более 200 молодых художников. Сегодня это очень востребованное направление. 
 
На выставке представлены работы преподавателей и студентов отделений, дипломные проекты и пленэрные зарисовки в различных жанрах и техниках. 
 
 
В 1990 году в Тульском музыкальном училище им. А. С. Даргомыжского открылось отделение «Живопись». Преподавать специальные дисциплины были приглашены ведущие тульские художники Валерий Бочаров, Станислав Ширенков, Валерий Шатров, Александр Новгородский. В 2001 году в училище пришел работать художник Константин Евтеев, с 2005 года он стал заведующим отделением.
 
В 2008 году в учреждении открылся второй учебный корпус и отделение «Живопись» получило возможность сформировать полноценную материально-техническую базу, переехав в отдельное двухэтажное здание с Выставочным залом.
 
 
Работы художников отделения участвуют в крупных региональных и всероссийских выставках, хранятся в фондах Тульского областного художественного музея, представлены в каталогах Тульского отделения Союза художников России.
 
Отделение «Скульптура» открылось в 2011 году. Инициатива принадлежала членам Союза художников РФ, преподавателям Константину Евтееву и Ярославу Куравскому.
 
 
За короткий период отделение добилось весомых успехов. Участник международного пленэра-конкурса «Сочи-2017» Виктор Буслаев награжден золотой медалью и дипломом первой степени. В 2019 году на областной выставке-конкурсе «Пластика форм» студенты и преподаватели отделения получили призовые места.
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 11:46 +3
Другие статьи по темам
Событие
колледж искусстввыставкаюбилей
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кому в Туле отключат газ в апреле?
Кому в Туле отключат газ в апреле?
Телефонные мошенники атакуют Тульскую область: видеовыпуск «Объективно» № 3
Телефонные мошенники атакуют Тульскую область: видеовыпуск «Объективно» № 3
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.