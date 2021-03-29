Топ-5 новостей недели: самоизоляция пенсионеров, перинатальный центр, новые автобусы и два юбилея

Новый корпус тульского перинатального центра построят к 1 октября

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинспектировал ход работ по строительству тульского перинатального центра, которое ведется при поддержке федерального правительства. Новый корпус сможет принять рожениц со всего региона.

Новый корпус уже практически на две трети готов: проложены наружные сети и завершается монтаж внутренних коммуникаций, параллельно ведется внутренняя отделка и монтаж оборудования. По поручению губернатора проработан вопрос кадрового обеспечения. В новом центре будут работать порядка 150 медиков, среди них 52 врача. Ведется работа по привлечению дополнительных специалистов, достигнуты договоренности с ординаторами и медиками из других регионов. Строительство должно быть завершено до 1 октября.

ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр» оказывает помощь беременным и новорожденным Тульской области, является ведущим лечебно-диагностическим, учебно-методическим и организационным центром службы родовспоможения области. Ежегодно здесь рожают от 4000 до 5000 женщин, проводится более 3000 оперативных пособий, получают консультативную, лечебно-диагностическую помощь около 3500 беременных высокой группы риска.

На 11 тульских маршрутах появились новые автобусы

Прошедшая неделя принесла сразу несколько важных новостей из жизни городского общественного транспорта.

Так, 12 единиц техники уже заменили на новые автобусы модели VECTOR NEXT. Они вышли на маршруты, которые перевозят пассажиров до населенных пунктов Большой Тулы.

Городская администрация прислушалась к жалобам туляков о том, что после 17 часов от поселка Северный до поселков Восточный и Трудовой приходится ходить пешком. Теперь маршрут автобуса 27а продлили от поселка Северный до остановки «Переезд». Также появятся дополнительные вечерние рейсы на автобусном маршруте № 27.

После повышения тарифов на проезд количество обращений туляков по поводу некорректного списания денег и сбоев в работе терминалов безналичной оплаты на некоторых маршрутах выросло. На это на оперативном совещании обратил внимание губернатор области Алексей Дюмин. Теперь по всем фактам некорректного списания средств пассажиры могут обратиться в АО «ОЕИРЦ». Тульские транспортники должны выработать алгоритм работы с перевозчиками по использованию безнала, а технические сбои при оплате – устранить в кратчайшие сроки.

По всем вопросам работы транспорта можно обращаться на горячую линию по телефону 8 (919) 070-26-81.

Тулякам старше 65 лет отменили самоизоляцию

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». Так, отменено требование об обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет. Действие льготных проездных и скидок на проезд для них возобновлено. При этом пенсионерам все же рекомендовано воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием людей, минимизировать контакты и по возможности оставаться дома.

С 27 марта в Тульской области стартует акция, благодаря которой все граждане, имеющие цифровой сертификат о прививке от коронавируса на «Госуслугах», смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и спортивные матчи. Акция пройдет по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Афиша мероприятий, которые можно посетить бесплатно, с 27 марта будет регулярно обновляться на сайте правительства Тульской области. Чтобы принять участие в акции, необходимо предварительно зарегистрироваться на мероприятие, а затем на входе показать подтверждение регистрации, паспорт и QR-код о вакцинации на сайте «Госуслуги» в электронном или печатном виде. Количество бесплатных билетов на каждое мероприятие ограничено: оно рассчитывается исходя из 50 % свободных мест. Получить электронный сертификат о вакцинации можно на сайте «Госуслуги».

Юбилей Евгения Гришина

23 марта исполнилось 90 лет со дня рождения великого спортсмена, почетного гражданина Тулы, четырехкратного олимпийского чемпиона Евгения Гришина. Из Тулы он уехал против своего желания, по настоянию Василия Сталина. Выступал за ЦСК ВВС, а затем за московский клуб ЦСКА. Однако всегда считал себя туляком. «Тула для меня была, есть и будет родиной, самым дорогим и красивым городом. Туляки — необыкновенные люди», – говорил он.

В день юбилея в память о Евгении Романовиче прошло его чествование в Москве, на Аллее славы ЦСКА. Удивительным образом в эти дни появилась и мемориальная доска на доме по адресу ул. Металлистов, 20, где он жил. О том, что она открыта, не было никаких официальных сообщений, но мемориальная доска, однако, есть. И это лучшее свидетельство того, что настоящая память рождается сама, без указаний свыше.

Актер Игорь Небольсин отметил юбилей в День театра

В Международный день театра 27 марта заслуженный артист России Игорь Небольсин отметил свой 60-летний юбилей. Свою актерскую карьеру он начал двадцатилетним юношей в Тульском ТЮЗе.

В 2004 году был приглашен в Тульский академический театр драмы. Он и артист, и режиссер по пластике и сценическому движению, педагог, один из авторов трейлеров к спектаклям театра. Он играл в драмах, комедиях, трагикомедиях – нет жанра, который был бы ему неподвластен! Его также можно увидеть и на телеэкране – в телесериалах «Апостол», «Родительский тост», «Пелагия».

Свой юбилей актер отметил 28 марта комедией «Тетки в законе», где он играл строгого, но жизнерадостного майора Кувыкина.