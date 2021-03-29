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В Туле бездомная собака укусила ребенка

В Туле бездомная собака укусила ребенка

А за пару недель до этого свора нападала на пенсионерку.

24 марта на пересечении улиц Ствольная и Пузакова в Зареченском округе Тулы на 10-летнего ребенка набросилась стая собак.

– Сын шел в бассейн, стоял на светофоре. Его окружила свора из 7–8 собак и никуда не пропускала. Когда он попробовал сделать шаг вперед, на него накинулась одна из собак и цапнула за ногу. Он закричал от боли, животные после этого разбежались. Я звонила в службу отлова собак – мне сказали, что псы чипированы и должны быть безобидны, – рассказала мама укушенного ребенка.

По словам женщины, бродячих собак в том районе прикармливает пенсионерка. Кроме нападения на ребенка, животные пару недель назад набросились на пожилую женщину.

– Этот вопрос надо решить! Я не говорю, что бездомных собак необходимо истребить, но разве нельзя отвезти в какой-нибудь питомник и содержать их там?

 

Напомним, заявки на отлов бездомных собак принимаются в органах местного самоуправления.

В Туле можно обратиться к муниципальному заказчику МУ «Городская служба единого заказчика» по адресу: Тула, ул. Гоголевская, 53б, тел.: 56-58-10, 30-32-17.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:10 +4
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