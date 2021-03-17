Налоговый вычет на занятия спортом можно оформить на себя и детей

Законопроект о налоговом вычете на занятия спортом был принят Госдумой в первом чтении 26 января. Необходимость такого вычета назрела давно –народ осознал важность занятий физкультурой и потянулся в фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны. Туляки не исключение – по официальным данным, у нас более 40% населения вовлечены в регулярные занятия спортом.

В бассейны и спортклубы ходят семьями, и затраты, особенно в годовом выражении, на физкультуру выходят ощутимые. Согласитесь, приятно вернуть в семейный бюджет 13% от потраченных на фитнес средств (возврату подлежит не вся сумма, а уплаченный с неё подоходный налог). Купили годовой абонемент в спортклуб за 20 тысяч рублей – государство вернет 2600 рублей. Потратили на детскую спортивную секцию 50 тысяч рублей за год – сможете получить обратно 6500 рублей.

Ко второму чтению законопроекта о предоставлении социального налогового вычета по НДФЛ за занятия фитнесом депутаты предложили ряд поправок.

Виктор Дзюба – Самая важная, на мой взгляд, – это предоставление вычета не только налогоплательщику, купившему клубную карту в фитнес-центр, но и его несовершеннолетним детям, в том числе усыновленным и находящимся под опекой, – поясняет Виктор Дзюба, депутат Госдумы от Тульской области, член фракции «Единая Россия». – С каждым годом всё больше жителей региона приобщается к здоровому образу жизни, а для многих спорт и физическая культура становятся неотъемлемой ее частью. Сегодня в Тульской области активно развивается спортивная инфраструктура, созданы необходимые условия для занятий как физкультурой, так и профессиональным спортом. Физкультурное движение и массовый спорт способствуют выявлению и становлению ярких талантов, и мы должны делать всё возможное, чтобы занятия спортом были доступны каждому жителю нашего региона.

Напомним, что Виктор Дзюба возглавляет Федерацию дзюдо региона. Благодаря его активной позиции в развитии спорта около двух тысяч подростков занимаются в клубах и секциях, многие показывают отличные результаты на всероссийских и международных турнирах. Более пяти лет Виктор Дзюба выплачивает ежемесячные стипендии лучшим дзюдоистам. В Тульской области по его инициативе проходит много соревнований и турниров разного уровня: Кубок губернатора по дзюдо, Кубок Европы, турнир памяти майора ФСБ России Владислава Шрамко. Были и Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

По словам Виктора Дзюбы, физкультурный налоговый вычет будут предоставлять исходя из фактических затрат налогоплательщика на услуги, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период. То есть вернуть мы сможем не более 15,6 тыс. рублей в год. А воспользоваться правом можно будет не позже трех лет с момента уплаты НДФЛ.

Есть и обязательные требования для получения нового вычета – спортивные организации, в которых налогоплательщик решил заниматься, должны быть включены в перечень физкультурно-спортивных организаций (и ИП), сформированный Минспортом.

– В перечень услуг, за оплату которых можно будет получить вычет, войдут не только занятия в фитнес-центрах, но и тренировки в бассейнах, проведение физкультурных мероприятий, секции по различным видам спорта, в том числе по единоборствам, занятия в рамках комплекса ГТО, – пояснил Виктор Дзюба.

А теперь самый главный вопрос: когда мы сможем оформить и получить этот налоговый вычет на спортивные услуги?

По словам депутата Виктора Дзюбы, согласно законодательству все нововведения вступают в силу только со следующего календарного года. То есть если законопроект примут весной 2021 года, он начнет действовать с 2022 года. Соответственно, получить налоговый вычет можно будет, начиная с января 2023 года – за услуги, оказанные в 2022-м.

Но, как сказал по секрету депутат, ко второму чтению появились инициативы по изменению даты вступления закона в силу. Не исключено, что его распространят на расходы, сделанные в 2021 году. То есть за купленный в этом году абонемент на фитнес в 2022 году можно будет получить налоговый вычет.